Íme Csoboth Kevin győztes gólja és a magyarázata, miért kellett sírnia

A magyar válogatott a 101. percben Csoboth Kevin góljával győzte le 1-0-ra Skóciát. Itt nézheti meg a fantasztikus találatot. Csoboth Kevin hatalmas út végén vált a magyar válogatott hősévé. Csoboth, megesett, hogy a tavasszal az Újpestben sem volt kezdőt, márciusban nem volt benne a keretben a Törökország és Koszovó elleni két mérkőzésen, aztán az Eb-re mégis bekerült Rossi csapatába.

Csoboth Kevin nehéz hónapokat élt meg Újpesten. Fotó: Nemzeti Sport/Szabó Miklós

Az Európa-bajnokságon Csoboth Svájc ellen nem játszott, Németország ellen az utolsó percekben csereként állt be helyett. Skócia ellen is csak a 86. percben állt be Bolla Bendegúz ellen, mégis nyerőember lett. Előbb még kihagyott egy ziccert, a kapufát találta telibe, utána azonban okos gólt szerzett, amikor Sallai beadását a 101. percben a hosszúba perdítette, ami az 1-0-s győzelmet jelentte.

– Nehéz lenne most elmondani egy percben, mit is érzet. Óriási élmény, el is érzékenyültem, sajnálom, hogy a szüleim nem láthatták élőben. A legfontosab, hogy megnyertük a mérkőzést. Előtte volt egy kapufa, Dominik kicsit méges is volt, hogy nem paszotam le neki, de éreztem, hogy lesz még lehetőség. Köszönjük a szurkolóknak. A mester azt kérte tőlem, hogy terüretbe kérjem a labdát, a sebességemet kamatoztassam. A Mezőkövesd ellen Újpesten volt érzelmes pillanatom, amikor azt kérdezték tőlem, miért sírsz. Nehéz hónapokon voltam túl, (Szoboszlai) Dominik most azt mondta nekem, nyugodtan sírjál – nyilatkozta Csoboth Kevin a mérkőzés után az M4 Sportnak.