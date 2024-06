Ronaldo korábban mindennek elmondta azt, aki most Mbappét is lepipálta

– Tiszteletben tartom, hogy főnöknek kell hívnunk őt, mert elvállalta a munkát, de sosem láttam őt annak. Az egész világ értetlenül állt azelőtt, hogy egy olyan klub, mint a Manchester United kirúgja Olét (Gunnar Solksjaer – a szerk.), és helyette Rangnicket, a sportigazgatót nevezi ki. Legyünk őszinték, ha valaki még csak nem is edző, hogy lehet ő a Manchester United menedzsere? – tette fel a költői kérdést

Ronaldo arca hűen tükrözte a Rangnickkal szembeni érzéseit Fotó: AFP/Oli Scarff

Mint az a szavaiból is kiderül, a portugál csillag sosem értette, hogy a Manchester United miért Ralf Rangnicket választotta ideiglenes vezetőedzőnek. Ronaldo akkor azt is megjegyezte, ő korábban még csak nem is hallott az osztrák trénerről, aki valójában komoly edzői múlttal rendelkezett már akkor is, a német élvonalban több csapatot is vezetett.

A gegenpressing keresztapjának nevezett szakember a Unitednél a neki jutott fél évben nem váltotta meg a világot, Angliában nevetség tárgya lett, mégsem kellett sokat várnia új állásajánlatokra, 2022-ben osztrák szövetségi kapitány lett.

Ronaldo kritikái után szárnyal Rangnick válogatottja

A munkájára azóta nem lehet panasz, 25 meccsből tizenötöt megnyert irányítása alatt a csapat, amely az Európa-bajnokságra nagyon simán jutott ki, és ott sem vallott szégyent, sőt! A Kylian Mbappét is felvonultató Franciaországot és Hollandiát megelőzve csoportelső lett.

Mbappé példaképének, Cristiano Ronaldónak a tetszését talán nem nyerte el Rangnick, de mostani tanítványai teljes mellszélességgel kiállnak mellette.

– Amikor nálunk van a labda, a stábból valakinek mindig van egy jó ötlete, hogy mit kezdjünk vele. Remek érzés ennek a csapatnak a tagja lenni, minden velük és a stábbal eltöltött napot élvezek. Szeretnék még egy darabig itt maradni – nyilatkozta Marcel Sabitzer csapatkapitány a hollandok ellen 3-2-re megnyert mérkőzés után, amivel az osztrákok bebiztosították a csoportelsőségüket.

Az osztrák játékosok tele vannak energiával, nem ismernek elveszített labdát. Mindez Rangnick érdeme. Míg elődje, Franco Foda egy defenzív, óvatoskodó válogatottat küldött pályára, addig az új mester agresszív támadójátékot vár el, olyat, amihez a játékosok a klubjaikban hozzászoktak.

– Sokat fejlődtünk, amióta kinevezték az új kapitányt. Korábban passzívak voltunk, de ma már mindenki tudja, hogy ha elveszítünk egy labdát, akkor azonnal rohannunk kell, hogy visszaszerezzük. Ez a legnagyobb különbség – világított rá a Dortmund középpályása.

Osztrák arany az Eb-n?

Az Európa-bajnokságon eddig elért eredményeikkel az osztrákok sokak figyelmét felkeltették, de Rangnick igyekszik elhessegetni az olyan találgatásokat, miszerint akár a trófea is az övéké lehet.

– Már hónapokkal ezelőtt megmondtam, nem látok rá sok esélyt, hogy megnyernénk az Európa-bajnokságot. Továbbra is azt mondom, hogy ennek kicsi a valószínűsége, de a srácok olyan sokáig szeretnének jutni, amíg csak lehet. Lépésről lépésre haladunk – szögezte le a szövetségi kapitány. Sabitzer mindenesetre magabiztos:

– Megtettük az első lépést. Nagyon nehéz csoportba kerültünk, de a kieséses szakaszban bármi megtörténhet. Mindig csak a következő mérkőzésre összpontosítunk, elég jók vagyunk ahhoz, hogy bárkit legyőzzünk.

Meglátjuk, valóban így van-e.