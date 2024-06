Hiába vezettek a szlovákok, fordított, és életben tartotta reményeit a Rebrov-csapat

A szlovák válogatott a csoportkör 1. fordulójában nagy meglepetésre megverte Belgiumot, míg az ukránok 3-0-ra kikaptak a románoktól.

A kezdés előtti pillanatok a szlovák–ukrán Eb-meccsen Fotó: Georgi Licovszki

Előny a szlovákoknál

A pénteki, Düsseldorfban rendezett szlovák–ukrán találkozón eleinte a szlovákoknál volt többet a labda, Lukas Haraslin révén az első helyzet is a szlovákoké volt. Ekkor, valamint hamarosan Ivan Schranz lövésénél is bravúrral védett az ukrán kapuban Andrij Lunyint váltó Anatolij Trubin, a 17. percben azonban már ő is tehetetlen volt, amikor Schranz találatával megszerezték a vezetést a szlovákok. A gólt IDE kattintva ön is megnézheti!

A félidő lefújása előtt tovább növelhette volna előnyét a szlovák tizenegy, ám a 44. minutumban Haraslin lövését védte Trubin kapus. A szünetben 1-0-ra vezettek a szlovákok.

Két gól a második félidőben

A térfélcsere után nem sokáig váratott magára az ukránok válasza, az 53. percben egy eladott labdával tört kapura a korábban a Ferencváros vezetőedzőjeként dolgozó Szergej Rebrov szövetségi kapitány együttese, amely Mikola Saparenko ITT látható találatával módosította 1-1-re az állást. Újra nyílt lett a párharc, mindkét kapitány kettőt-kettőt cserélt. A hajrához közeledvén az ukrán csapat volt támadóbb, Mihajlo Mudrik kapufát is talált, majd hattal a vége előtt Roman Jaremcsuk remek mozdulattal bevette a szlovák kaput. Ezzel már az ukránok vezettek 2-1-re!

A végén ugyan próbált egy pontot megmenteni a szlovák válogatott, de az eredmény már nem változott, 2-1-re nyertek az ukránok. Az E csoport 2. fordulójának második mérkőzését, a belga–román összecsapást szombat este rendezik. Ezt megelőzően három-három ponttal áll a kétszer pályára lépett szlovák és ukrán gárda, valamint az egy meccsel álló román csapat is.

Labdarúgó Európa-bajnokság, E csoport, 2. forduló

Ukrajna–Szlovákia 2-1 (0-1)

Gólszerzők: Saparenko (54.), Jaremcsuk (80.), illetve Schranz (17.)



Az E csoport állása:

1. Románia 1 1 - - 3-0 3 pont

2. Szlovákia 2 1 - 1 2-2 3

3. Ukrajna 2 1 - 1 2-4 3

4. Belgium 1 - - 1 0-1 0

