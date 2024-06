Szoboszlai Zsolt Csoboth kapufájánál már elengedte a meccset

– Az, hogy a fiam mellett Bolla Bendegúz is kezdett, Csoboth Kevin pedig győztes gólt is szerzett a volt játékosaim közül, igazán felemelő érzés, büszke vagyok rájuk – mondta Szoboszlai Zsolt a Nemzeti Sportnak adott interjúban, hiszen anno Bolla és Csoboth is az ő klubjában, a Főnix Goldban nevelkedett.

és Csoboth Kevin anno a Főnix Gold U13-as csapatában

Szoboszlai Zsolt szerint a három játékos ugyanazokat az erényeket csillogtatja, ami már gyerekként is jellemezte őket:

– Abszolút visszaköszönt a gyerekkoruk. Kevin még képesebb ennél is vagányabb futballra, miközben nagyon örülök, hogy a korábban inkább csereként lehetőséget kapó Bolla Bendegúz ezen az Eb-n teljes értékű csapattaggá vált. A jó teljesítményéhez az is hozzájárult, hogy már az Európa-bajnokság előtt rendeződött a jövője, csak a tornára tud koncentrálni – jegyezte meg Szoboszlai Zsolt, s hozzátette, a skótok ellen kamatozott, hogy a magyar válogatott visszatért ahhoz a pimasz, csibészes futballhoz, amit a selejtezők során mutatott.