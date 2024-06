Több magyar is ott van az Eb legjobbjai között az UEFA szerint

Véget ért a csoportkör a futball Eb-n, a magyar válogatott kiesett, de többen is jó teljesítményt nyújtottak a csapatból az UEFA statisztikai összesítése szerint. Az volt az egyik legnagyobb kérdés a németországi torna előtt, hogy melyik kapust állítja a kezdőbe, s végül a selejtezőket végig védő helyett mellett tette le a voksát. Aligha ezen múlt a siker vagy a kudarc, hiszen Gulácsi jól teljesített az Eb-n, ezt a statisztika is alátámasztja: a Lipcse kapusa kilenc védést mutatott be három meccsen, amivel holtversenyben a nyolcadik helyen zárta a csoportkört.

sokat futott az Eb-n (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

A kapusrangsort a magyarokat végül Portugália legyőzésével „kiejtő” Georgia kapusa, Mamardashhvili vezeti húsz védéssel, a harmadik helyen pedig a skót Gunn következik, aki letarolta Varga Barnabást a mieink elleni mérkőzésen.

Schäfer András volt a magyar Forrest Gump

A magyar mezőnyjátékosok között Schäfer András futóteljesítménye kiemelkedett, erről a Bors már a szerdai meccsek előtt is írt: 35,9 kilométert tett meg a három meccsen. Ezzel az Union Berlin játékosa az utolsó, szerda esti mérkőzések után az előkelő ötödik helyre került a csoportkör végi rangsorban.

A legtöbbet az albán Ramadani futotta (37,5 km), de az ő végsebessége elmaradt Schäferétől, aki nemcsak sokat, hanem gyorsan is futott az Eb-n: 32,6 km/h volt a csúcssebessége. Ez a top 5 legtöbbet futó játékos között a legmagasabb szám.

Két magyar Toni Krooson is „túltett”

Érdekesség, hogy a passzhatékonyság tekintetében két magyar játékos is hibátlanra vizsgázott az Eb-n. Kleinheisler László és is százszázalékos mutatóval zárta az Eb-t, azaz egyiküknek sem volt pontatlan passza. Ezt persze érdemes a helyén kezelni, hiszen mindketten keveset játszottak, Kleinheislernek összesen 16 passza volt, Gazdagnak pedig három, de azok mind csapattárshoz mentek.