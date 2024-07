Még pénteken, az Eb nyolcaddöntői előtt, a csoportkör végeztével tartott sajtóbeszélgetést Horváth Zoltán, a Szerencsejáték Zrt. sportfogadási vezetője, aki akkor az MTI beszámolója szerint elárulta: „A magyar sportfogadók eddig a portugál gólkirályi címére tették fel a legtöbb tétet a németországi labdarúgó Európa-bajnokság kapcsán, pedig a Szerencsejáték Zrt. oddsai alapján a francia a legesélyesebb”.

Cristiano Ronaldo négy meccsen még nem szerzett gólt az Eb-n (Fotó: EPA/Ronald Wittek)

Úgy tűnik, hogy a magyar fogadók teljesen felsülhetnek Cristiano Ronaldo miatt az Eb-n, ugyanis a 39 éves klasszisnak továbbra sincs gólja a tornán. A három csoportmeccsen egy gólpasszt tudott csak felmutatni, a Szlovénia elleni hétfői nyolcaddöntőben pedig ziccer és tizenegyes sem volt elég neki a gólszerzéshez. Végül csak azért nem lett belőle negatív hős, mert a portugál kapus, Diogo Costa a tizenegyespárbajban az összes szlovén lövést kivédte, így Portugália bejutott a negyeddöntőbe.

Frusztrálja, hogy nem tud betalálni

Ronaldo a hatodik Eb-jén vesz részt, de a korábbiakon mindig gólt szerzett már a csoportkörben, a legutóbbi, 2021-ben megrendezett tornán pedig ő volt a gólkirály öt találattal. A Szlovénia elleni meccs után így nyilatkozott a mostani gólképtelenségéről:

– Frusztráló érzés, ha nem sikerül a gólszerzés, de már elfelejtettem, mert a végeredmény pozitív lett és ez a legfontosabb. Olykor tizenegyesből is nehéz betalálni, azonban idén már két tizenegyespárbajt is elbuktam, most viszont nyertem. A futballnak néha igazságosnak kell lennie. A mérkőzésen a tizenegyest elhibáztam, de szerettem volna elsőként gólt szerezni a párbajban, mivel vállalni kell a felelősséget. Sohasem féltem szembenézni a dolgokkal.

Lehet még gólkirály Ronaldo?

Ronaldo papíron persze még mindig lehet gólkirály az idei Eb-n, hiszen a góllövőlista élén jelenleg három-három találattal Georges Mikautadze (Georgia), Ivan Schranz (Szlovákia) és Jamal Musiala (Németország) áll, ami egyrészt még nem behozhatatlan előny, másrészt közülük már csak Musiala van versenyben. Ha Portugália eljut a döntőig, Ronaldónak még három meccse van a gólszerzésre.