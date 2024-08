Csipes Tamara a sűrű első nap után: Nem vagyok jósnő, de…

A párizsi olimpia síkvízi kajak-kenu versenyeinek első napján három számban négy egységünk volt érdekelt a reményfutamban, a többi magyar hajó egyenes ágon jutott a középfutamba, illetve a női négyes esetében rögtön a fináléba. Női kajak kettesben a Csipes Tamara, Gazsó Alida Dóra és a Pupp Noémi, Fojt Sára duó is reményfutamra kényszerült, ami különösen előbbi párosnak eshetett rosszul, hiszen Csipes és Gazsó mindhárom számban szerepel az olimpián.

A női kajaknégyes (Pupp Noémi, Fojt Sára, Csipes Tamara, Gazsó Alida Dóra) már bejutott a csütörtöki döntőbe (Fotó: Csudai Sándor)

A köztes fordulóban azonos reményfutamba került a két magyar páros, amelyet Csipesék magabiztosan megnyertek, Puppék pedig a negyedik hellyel szintén bejutottak a középfutamba. Előtte négyesben viszont megspóroltak egy evezést a lányok, egyenes ágon jutottak be a csütörtöki döntőbe.

– Azt beszéltük a lányokkal, hogy ha mentálisan ott tudunk lenni, és megcsináljuk, amit egyébként tudunk egyesben is, akkor magunkat is meglephetjük. A keddi futam nagyon jó volt, még úgy is, hogy én a táv felétől instabilnak éreztem magam a hajóban, onnantól csak vártam, hogy a lányok becipeljenek. A döntő? Nyilván nem vagyok jósnő, de olyan pályát szeretnénk menni, hogy tényleg meglepjük magunkat is – mondta Csipes Tamara, aki Rióban és Tokióban is tagja volt az olimpiai bajnok magyar négyesnek, a két arany mellett pedig három éve egyesben olimpiai ezüstöt is szerzett már.

Csipes Tamara mumusa megjelent

Szakértőnk, Vereckei Ákos szerint Párizsban az egyes Csipes legjobb esélye az újabb olimpiai bajnoki címre. Ezt is figyelembe véve nem hiányzott neki – sem párostársának, az olimpián szintén triplázó Gazsó Alida Dórának – a kettesbeli extra futam.

– Egy mumusom van, a jobbos oldalszél, az előfutamban pedig ez fújt elég erősen, ami mentálisan összekuszált. Nem volt jó futam, tovább kellett volna jutnunk. Annak viszont örülök, hogy a reményfutamban, már inkább hátszélben technikailag jó pályát jöttünk, nem kellett szerencsére belehalni, így nem úgy kell nekimennem a következő napnak, hogy az első tragikus volt – fogalmazott Csipes Tamara, akire Gazsóhoz hasonlóan szerdán az egyes előfutam vár.