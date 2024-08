Hiányzik-e Kozák Danuta a magyar csapatból? Nem csak Csipesen múlik a válasz

Huszonnyolc aranyéremmel a vívás (immár 40) és az úszás (33) mögött a kajak-kenu a harmadik legeredményesebb magyar sportág az olimpiák történetében. A sydney-i játékok óta tartó korszakban pedig rendre a kajakosok és kenusok szállítják a legtöbb aranyérmet. Sydney-ben a nyolcból négy arannyal, Athénban a nyolcból hárommal, Pekingben a háromból kettővel, Londonban és Rióban a nyolcból, Tokióban pedig a hatból hárommal járultak hozzá a teljes magyar csapat szerepléséhez. Párizsban folytatódik-e ez a sikersorozat?

A legutóbbi három olimpián nemcsak a kajak-kenusok közül, hanem a teljes magyar csapatból kiemelkedett Kozák Danuta hat aranyéremmel. Közismert, hogy a 37 éves legenda nem jutott ki a párizsi játékokra, ráadásul csúnya botrányba keveredett Csipes Ferenccel. Vajon hiányzik-e Kozák Danuta a magyar csapatból Párizsban?

Csipes triplázik, muszáj bírnia

A női kajakos szakág egyértelműen Csipes Tamarára épül. A négyessel kétszeres olimpiai bajnok, továbbá Tokióban egyesben ezüstérmes, 34 éves klasszis triplázik, azaz négyesben, kettesben és egyesben is indul.

Szakértőnk, a kétszeres olimpiai bajnok Vereckei Ákos szerint Csipesnek egyesben van a legnagyobb esélye a győzelemre.

Ezért is hátrányos neki. hogy a három közül az egyesek versenyét rendezik utoljára. Maga Csipes Tamara a felkészülés hajrájában azt mondta nekünk, az lenne az ideális, ha az egyes lenne a második próba, de felkészült az extrém terhelésre. Egyesben két új-zélandi kajakos, az ötszörös ötkarikás aranyérmes, egyben címvédő Lisa Carrington, valamint a 2021-ben világbajnok Aimee Fischer Csipes legnagyobb vetélytársa.

Újra kettős magyar győzelem a királyi számban?

Vereckei Ákos egy arany és további három érem megszerzésében bízik, s azt is kimondja, férfi kajak egyesben látja a legtöbb esélyt a győzelemre. Annál is inkább, mert a királyi számban két magyar világklasszis is indul, a címvédő Kopasz Bálint, valamint a tavaly őt idehaza legyőző, a világbajnokságon ezüstérmes Varga Ádám. Tokióban Kopasz nyert Varga előtt, a kettős magyar sikert Párizsban elsősorban a portugál Fernando Pimenta gátolhatja meg.

– Kajakozni embert így még nem láttam – Vereckei sokatmondóan így jellemzi Kopasz Bálint idei formáját.

A két magyar kiválóság ötszáz méteren párosban együtt is indul , rejtély, hogy mire lehetnek képesek. Ugyanitt Nádas Bence és Tótka Sándor idei Eb-győztesként várja a rajtot. A négyessel szemben okkal merültek fel kételyek, de magyar egység a felkészülés hajrájában már biztató formát mutatott, ráadásul az is táplálhatja a fiúk önbizalmát, hogy új, az eddiginél jobbnak tartott hajóban indulhatnak.

Kenuban bravúr lenne az érem

Kenuban Adolf Balázs duplázik, egyesben és párosban Hajdu Jonatánnal is bravúr lenne az éremszerzés. Női kenuban viszont Kiss Ágnes és Nagy Bianka duóját titkos favoritnak is mondhatjuk.

Kedden és szerdán az elő-, valamint reményfutamokat rendezik, csütörtökön az elődöntők és a döntők következnek. Adott számban az elődöntő mindig két órával előzi meg a finálét.

A párizsi magyar csapat

férfiak:

K-1 1000 m: Kopasz Bálint; Varga Ádám

K-2 500 m: Nádas Bence, Tótka Sándor; Kopasz, Varga

K-4 500 m: Nádas, Csizmadia Kolos, Kuli István, Tótka

C-1 1000 m: Adolf Balázs; Fejes Dániel

C-2 500 m: Adolf, Hajdu Jonatán

nők:

K-1 500 m: Csipes Tamara; Gazsó Alida Dóra

K-2 500 m: Csipes, Gazsó; Pupp Noémi, Fojt Sára

K-4 500 m: Pupp, Fojt, Csipes, Gazsó

C-1 200 m: Kiss Ágnes; Takács Kincső

C-2 500 m: Kiss, Nagy Bianka

