Van, ami full kamu, de Csipes Tamara élete formájában várja az olimpiát

Csipes Tamara a június 6-án megrendezett hazai válogatón 1:45,5 perces idővel győzött kajak egyes ötszáz méteren, amiről az édesapja, egyben edzője, a szintén olimpiai bajnok Csipes Ferenc azon melegében kimondta: ez bizony világcsúcs. (Nem hivatalosa világcsúcs, persze, mert kajak-kenuban a változó körülmények miatt nehéz, olykor irreális az időeredmények összehasonlítása.) Múlt heti hírként Csipes Tamara ennél is sokkal jobb időt, 1:42 percet lapátolt edzésen a szolnoki edzőtáborban, amit sokan érthetően kétkedéssel fogadtak.

Csipes Tamara kicsattan az erőtől. Fotó: Csudai Sándor

– Full kamu… Az 1:42 már gyengébb páros időnek felel meg – a négyessel Rióban és Tokióban is aranyérmes klasszis így reagált a hírre. Aztán amit hozzátett, abból kiderül, ha kamu is, azért van alapja a felkapott pletykának.

– A múlt héten két hét alapozás után mentünk időre, s hulla fáradtan 1:46,2-t eveztem. Talán a hatos kimaradt a hírből… Engem is meglepett ez ez idő, úgy 1:48-ra számítottam.

Jobb formában, mint három éve, Tokió előtt

S még fokozhatjuk a dolgot. Ha az 1:42 túlzás is, az 1:45,5-öt Csipes szerint is lehet überelni. Legalábbis a forma tekintetében, mert az időeredményt további több tényező, a víz minősége, a szél ereje is iránya is befolyásolja. A bajnoknő nem kerülte meg a választ, kérdésünkre megerősítette, élete formájában van.

Ha azt nézem, hogy az elmúlt két hónapban milyen időket mentem, akkor igen, önmagamhoz képest életem formájában vagyok. Majd kiderül, hogy ez mire lesz elég. Ha Tokióban így mentem volna, akkor más eredmény születik

– jegyezte meg sokatmondóan.

Két új-zélandi, Carrington és Fischer Csipes két fő riválisa

Nos, Csipes Tamara Tokióban egyesben második lett, amihez képest rá nézve igazából csak egyféleképpen születhetett volna más eredmény… A 2021-es olimpián Lisa Carrington győzött, Csipes is úgy gondolja, most is ő lesz az egyik fő riválisa. De csak az egyik, hiszen a másik új-zélandi kiválóság, Aimee Fischer éppen a szegedi világkupán, még májusban legyőzte Carringtont. Kész szerencse, hogy a két új-zélandi finoman fogalmazva nem rajong egymásért, Aimee Fischer ezért nem is ül benne az új-zélandi négyesben.

Gazsó Dorka és Csipes Tamara Párizsban egyszerre lesznek ellenfelek és csapattársak. Fotó: Csudai Sándor

Párizsban változik a lebonyolítás

Carrington és Csipes viszont triplázik egyesben, kettesben és négyesben is rajthoz Párizsban. Helyesebben négyesben, kettesben és egyesben, hiszen sorrendben így követik egymást a döntők, ami több kérdést is felvet.

Csipes melyik számban számít a legjobb eredményre?

Hátrány-e, hogy a program végén, nyilván fáradtan kell majd szólóban versenyeznie?

– Szerintem egyesben van a legtöbb esélyem – mondta ki Csipes Tamara. – Úgy érzem, egyesben rendben is leszek az olimpián. A kajak-kenu egyéni sportág, egyesben edzünk messze a legtöbbet. A csapathajókkal kapcsolatban mindig ott van a kétely, még kellene egy hónap, hogy összecsiszolódjunk. Párosban Gazsó Dorkával az Európa-bajnokság nem sikerült, kimondom, csalódás az ottani harmadik hely, de jól haladunk, egyre jobbak vagyunk. Beletettük a munkát, várom már az olimpiát. Tokióban először párosban volt a döntő, utána az egyes, végül a négyes. Igen, ez talán kedvezőbb volt.

Annak örülök, hogy nem egyesben kezdünk, mert csapathajóban mentálisan azért kisebb a teher, be tudom magam evezni, átlendülök az első napok izgalmán.

Az viszont valóban nehézség, hogy az olimpia végére fáradt leszek, igyekszünk ezt a felkészülés alatt szimulálni. Lisa Carrington is három számban indul, Aimee Fischer talán élvez némi előnyt, mert ő viszont csak kettőben. De ez van, így kell megoldani. Az viszont talán nekem kedvez, hogy a döntő napján van a középdöntő is, méghozzá csak két óra eltéréssel, mert én tudok egy nap két nagyon jó pályát menni.

Aggasztó párizsi körülmények

Csipes Tamarát a legjobban talán a párizsi körülmények aggasztják. Az olimpia idejére trópusi hőhullámot ígérnek, igaz, júliusban ebből Magyarországon is kapott ízelítőt. Ennél nagyobb gond, hogy az olimpiai pályán az előzetes ígéret dacára nem készült el sem az osztósziget, sem a hullámfogó fal, ami ma már egy világbajnokságon is elvárás. Ilyenek a franciák. Csipes Tamara a Nagy-Dunán nevelkedett, ott tanult meg kajakozni, így remélhetőleg ezt is leküzdi.

Három szám, három esély. Csipes jóslatokba nem kívánt bocsátkozni, de a három érem sem lehetetlen. Közte az egyik a legfényesebb.