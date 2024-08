Álomkezdés után ért el bravúrt Firenzében a Puskás Akadémia

A Paks idegenbeli döntetlenje után a Puskás Akadémián volt a sor a Konferencialigában, csak éppen sokkal fajsúlyosabb ellenféllel szemben. Az olasz Fiorentina igazán patinás klub, az előző kiírásban a Ferencváros csoportellenfele volt ebben a sorozatban – két döntetlen volt a mérkőzéseik mérlege –, ám most még csak a főtábláért zajlik a párharc. Azt talán említeni is fölösleges, hogy az olasz együttes a kimagasló esélyes, ám mint tudjuk, a futballban sok minden lehetséges.

Ezzel a tizenegyessel szerzett vezetést a Puskás Akadémia Fotó: Getty Images/Gabriele Maltinti

Például az, hogy Firenzében tizenkét perc elteltével vezet a magyar csapat, és ez nem képzelet, hanem a valóság volt.

A 8. percben Nagy Zsolt lecsapott a labdára a hazai tizenhatoson belül, Kayode buktatta, a tizenegyest pedig a sértett higgadtan értékesítette – 0-1. A taljánok még fel sem ocsúdtak, amikor újabb gólt kaptak: egy labdaszerzés után Puljic passzolt Soisalóhoz, aki 12 méterről, jobbal, nagy erővel lőtt a kapu közepébe – 0-2.

Igazi álomkezdés, erre biztosan még a legelvakultabb felcsúti szurkolók sem számítottak. Sőt, a 25. percben akár meg lehetett volna a harmadik is, amikor De Gea feleslegesen rohant ki a kapujából a mezőnybe, Soisalo eltolta mellette a labdát, majd 20 méterről a kapu fölé lőtt. A Fiorentina sokáig nem tudott veszélyes lenne, aztán a 43. percben Bianco 25 méterről a keresztlécet találta telibe. Úgy tűnt, kihúzza gond nélkül a Puskás Akadémia, de nem így történt: a hosszabbítás harmadik percében Parisi passzolt Sottilhoz, aki a tizenhatoson belül tolt egyet a labdán, majd 12 méterről, ballal a bal alsó sarokba lőtt -1-2.

Egymást követték a fordulatok

Ahogyan az várható volt, a házigazda a szünetet követően beszorította a magyar csapatot, és bizony akadtak helyzetei az egyenlítéshez, ám vagy a játékosai rontottak, vagy Pécsi Ármin védett bravúrral. Egészen a 67. percig, amikor Mandragora bal oldali szöglete után Kean és Martínez Quarta is üresen maradt a 16-oson belül, végül utóbbi 11 méterről fejelt a kapu bal oldalába – 2-2. Nyolc perccel később pedig fordított is a házigazda, egy eladott labdával Moise Kean törhetett a kapu felé, majd 15 méterről a jobb alsó sarokba lőtt – 3-2. Kisvártatva közel volt az egyenlítés, ám Plsek közeli fejesét nagy bravúrral mentette szögletre De Gea. A 89. percben viszont már ő is tehetetlen volt: Nissilä bal oldali szöglete után Golla 6 méterről fejelte a kapu közepébe a labdát – 3-3.

A Puskás Akadémia minden elismerést megérdemel, három gólt lőtt egy tekintélyes ellenfél otthonában, és amikor hátrányba került, szemlátomást esze ágában sem volt beletörődni a vereségbe. Izgalmasnak ígérkezik a jövő heti visszavágó.