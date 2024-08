Világbajnokunk nemi szervét támadta az azeri birkózó, a bosszúállás elődöntőt ér! + videó

Az Oroszországból honosított, 2019 óta magyar színekben versenyző, kabard származású Muszukajev Iszmail a 2021-es, tokiói olimpián az ötödik helyen végzett, 2022-ben Budapesten Európa-bajnok lett, s volt már két vb-bronza is, amikor tavaly megnyerte a belgrádi világbajnokságot. Ezzel szerezte meg a párizsi olimpiai kvótát, s a francia fővárosba a szabadfogású 65 kilogrammos súlycsoport egyik nagy esélyeseként érkezett. A 16 versenyző között azonban regnáló világbajnokként is „csak” a harmadik kiemelt lett. A 31 éves Muszukajev első ellenfele az egy kategóriával feljebb, 70 kilóban vb-ezüst- és bronzérmes, 26 éves kirgiz Ernazar Akmatalijev volt, s versenyzőnk az első menet után 1-0-ra vezetett, mivel ellenfelét megintették passzivitás miatt. Akmatalijev okkal tarthatott tőle, és a második menetben kijött Muszukajev briliáns technikai tudása, „összecsomagolta” a kirgizt, és 11-0-s technikai tussal győzte le. A találkozó után elsőként pedig ő vigasztalta ellenfelét.

Muszukajev vigasztalta a kirgiz birkózót Fotó: MTI/Illyés Tibor

Muszukajev: a kirgiz után az azeri is legyőzve!

A negyeddöntőben jóval nevesebb ellenfél jött szembe, az olimpiai ezüst- és bronzérmes, háromszoros világ- és négyszeres Európa-bajnok, 33 éves azeri Haji Aliyev. Muszukajevnek azonban tőle sem kellett megijednie, a budapesti Eb döntjében technikai tussal győzte le, legutóbb a nemzetközi szövetség budapesti rangsorversenyén pedig 9-3-as pontozással verte, fekszik neki a stílusa. S ez most is bebizonyosodott, mert a második menetben 1-1-es állásnál négypontos akciót hajtott végre, és Aliyev a földön a nagyobb bajt csak úgy tudta elkerülni, hogy Muszukajev nemi szervére fogott rá! Versenyzőnk értehetően felháborodott, és meg is mondta a véleményét az azerinek, de a fejét nem vesztette el. Majd nemes bosszút állva a szabályok keretei között megint nagyon megverte Aliyevet, a vége 10-3 lett. Muszukajev Iszmail ott van az elődöntőben az olimpián! Muszukajev Iszmail a 18.15-kor kezdődő esti program második mérkőzésén lép szőnyegre a fináléért.

FRISSÍTÉS!!!