Kísérletezésnek helye nincs a Nemzetek Ligájában

Az Európa-bajnokság óta először lép pályára tétmérkőzésen a magyar válogatott, amely szeptember 7-én, szombaton Németország vendége lesz, szeptember 10-én, jövő kedden pedig Bosznia-Hercegovinát fogadja a Nemzetek Ligája legmagasabb, A divíziójának 3. csoportjában. A közelgő találkozókra egész héten együtt készülnek a kerettagok.

„Ugyanúgy készülünk, mint egy vb-selejtezőre”

Marco Rossi szövetségi kapitány számít a dél-koreai Ulszan Hyundaitól a nyáron a görög Asztérasz Tripolisz együtteséhez szerződött Ádám Martinra is, aki a Telkiben rendezett szerdai sajtótájékoztatón elmondta: az eddigi tapasztalatai alapján a klubváltása jó döntés volt, megkapta a játéklehetőséget, egyelőre minden úgy alakul a számára, ahogy tervezte.

– Ugyanúgy készülünk, mint egy vb-selejtezőre – tért át a válogatott előtt álló feladatokra a 29 éves, 25-szörös válogatott támadó.

– Minden mérkőzés fontos, komolyan vesszük a Nemzetek Ligáját. Nem hiszem, hogy a kísérletezésnek helye van, mindig a legjobb csapatot kell pályára küldeni. Arra számítok, hogy a németek és a bosnyákok elleni mérkőzés ugyanolyan kemény erőpróba lesz, nehézség szerint nem tennék különbséget köztük. Nem érdemes az Eb-n lejátszott meccsünkből kiindulni a németek ellen, egész más meccs kerekedhet a mostaniból.

Válogatottunk védője, Bolla Bendegúz szintén a közelmúltban váltott klubot, Svájcból Ausztriába, a Rapid Wienhez szerződött. Bolla válogatott posztriválisainál, Nego Loicnál és Botka Endrénél is fiatalabb, ennek kapcsán arról kérdezték, számít-e arra, hogy több lehetőséget kap a kapitánytól a posztján.

– A lehetőségekért meg kell harcolni, most is azon vagyok, hogy a kezdőben kapjak helyet – szögezte le a 24 éves, 20-szoros válogatott szélső védő, aki egyetértett csapattársával abban, hogy komolyan veszik a Nemzetek Ligáját, már csak azért is, mert az ebben sorra kerülő mérkőzések lehetőséget teremtenek számukra, hogy pontosítsák a játékukat, kijavítsák azokat a hibákat, amelyeket az Európa-bajnokságon elkövettek, egyben pedig készülnek a világbajnoki selejtezőkre.

Bár az erőviszonyok mást vetítenek előre, Bolla szerint a németek és a bosnyákok elleni mérkőzés csak annyiban fog különbözni egymástól, hogy az egyik idegenben, a másik itthon lesz.

– Az a válogatott, amely az A ligában szerepel, nem véletlenül jutott el oda. Megpróbálunk a legjobban felkészülni és a legtöbbet kihozni ezekből a mérkőzésekből – jelentette ki.