Szoboszlai menedzsere már az Eb előtt eladta a magyar válogatott egyik játékosát

Még az Eb előtt eldőlt Bolla Bendegúz sorsa. A 16-szoros magyar válogatott jobbhátvéd három évre írt alá az osztrák Rapid Wien csapatához, amely tehát 2027 nyaráig adott neki szerződést. A 24 éves játékos múlt vasárnap még a Svájci Kupa megnyerését ünnepelte a Servette tagjaként, ezt követően, a többiekhez képest egy hetes késéssel csatlakozott Európa-bajnokságra készülő válogatott keretéhez.

Bolla Bendegúz már a Rapid Wien szerelésében. Fotó: SK Rapid Wien/Daniel Widner

Bolla a magyar válogatott csapatkapitánya, gyerekkori barátja, együtt cseperedtek fel a Főnix utánpótláscsapatában Székesfehérváron, így aztán nem nagy meglepetés, hogy az ő képviseletét is ugyanaz a menedzser, Esterházy Mátyás látja el. Bolla 2021-ben kétmillió euróért igazolt Fehérvárról a Premier League-ben szereplő Wolverhampton csapatához, amely egyből kölcsönadta őt Svájcba. Ott azonban hiába volt alapember az elmúlt három évben, az angol klub nem tartott rá igényt, így lejárt a szerződése, és most ingyen igazolhatott a Rapidhoz.

Szoboszlai menedzsere, Esterházy Mátyás a bal oldalon:

Az osztrák klub az előző idényben a negyedik helyen végzett az élvonalban, így indulhat a nemzetközi porondon is, ahol az Európa-liga selejtezőjének második körében kezd majd. – Már az első megbeszélések során világossá vált számomra, hogy ide szeretnék igazolni, ennek a nagy klubnak a játékosa szeretnék lenni – nyilatkozta Bolla a Rapid honlapján. – Már várom, hogy megismerkedjek a társaimmal, az edzőkkel és a szurkolókkal. Az a célom, hogy része legyek a klub sikeres jövőjének.

Volt, aki a BL-ben szerepelt, másnak kettétört a karrierje itt

A Rapid Wien Ausztria legsikeresebb futballcsapata, 32 bajnoki címmel a rekorder, igaz, legutóbb 2008-ban tudott az élen végezni az osztrák Bundesligában. A bécsi együttesnek több magyar labdarúgója is volt korábban, Korsós György a Bajnokok Ligájában is játszott a klub színeiben, és megvárakoztatta Alessandro Del Pierót az öltözőfolyóson . Játszott itt a magyar válogatott jelenlegi keretéből is, legutóbb pedig Szántó Tamás volt a csapat magyar futballistája, akinek a karrierje igen korán kettétört sérülések miatt 2021-ben.

Bolla a magyar válogatottban vélhetően Loic Nego első számú alternatívája lesz Marco Rossi csapatában az Eb-n a jobb szélen.