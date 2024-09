Ezért alakított ki könnyebben helyzeteket Magyarország ellen a német válogatott

Magyar részről Marco Rossi mellett Nagy Ádám, Bolla Bendegúz, Balogh Botond és Nikitscher Tamás nyilatkozott a düsseldorfi vereség után. A győztes oldalról a szövetségi kapitány, Julian Nagelsmann válaszolt az M4 Sport kérdéseire.

(Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Negyed óra után már jöttek a helyzetek

– Megérdemelt ez az eredmény – szögezte le a 37 éves szakember, akit a Csakfoci.hu idézett. – Az első tíz perc nem volt olyan könnyű, túl sok kis hibát követtünk el. Akkor nem is volt sok helyzetünk, de 15 perc után egyre jobban irányítottunk, és nagyobb esélyeink is lettek. A presszingünk jó volt, a labdabirtoklásunk is. Néha a magas letámadás és a védelem közötti átmenet nem volt rendben, és a hosszú labdáinkat is meg kellett néznünk. Ezúttal kicsit jobban rámentünk a pozíciós szituációkra, az Eb-n nem volt olyan egyszerű helyzeteket kialakítanunk, most igen, mert kevesebb ember volt hátul a magyar védelemben.