Kiakadt a magyar edző: Csípi a szemüket, hogy az élen állunk!

Zajlik az élet az NB II-ben, ahol a nagy múltú csapatok közül a Vasas csak a hetedik, a Honvéd pedig a 14. helyen áll, de az élvonalban a közelmúltban megfordult Gyirmót is csak a harmadik. Az első két helyen jelenleg két valószerűtlen csapat helyezkedik: a Szentlőrinc és a Kazincbarcika. Ezek épp egymás ellen játszottak legutóbb, s a Kazincbarcika 2-0-ra győzött, ezzel Waltner Róbert csapata az első vereségét szenvedte el a bajnokságban, de továbbra is az élen áll, egy ponttal a Kazincbarcika és a Gyirmót előtt.

Waltner Róbert az NB II-ben dolgozik (Fotó: Lang Róbert / Somogyi Hírlap)

A korábbi magyar válogatott és NB I-es gólkirály csatár, az Argentínában Maradonával is találkozó Waltner Róbert nehezen nyugodott bele a vereségbe, a mérkőzés után zaklatott nyilatkozatot adott a tévében.

– Az első kapott gólig kishitűen futballoztunk, utána viszont két nagy lehetőségünk is volt az egyenlítésre, de nem sikerült. Három méterről azért illene gólt szerezni – korholta játékosait Waltner, de nem állt meg itt. – Ugyanakkor érdekes, amit a játékvezető az egyik oldalon tizenegyesnek lát, a másikon nem. Elhiszem, hogy pár embernek csípi a szemét, hogy az élen állunk, de nem csalással értük el az első helyet. A Magyar Kupa-sorozatot is beleszámítva nyolc mérkőzés után kaptunk ki először az idényben. Igaz, ez a bajnoki lehetett volna szorosabb is, de az előző napokban voltak jelei egy-két játékos mentális hozzáállásában.