A Ferencváros edzője elmondta, mi hiányzott az ETO legyőzéséhez

Nem tudta feltenni a pontot az i-re a Ferencváros, amely a Nice csütörtöki, Európa-liga-főtáblás legyőzése után vasárnap este 1-1-re végzett az ETO FC Győr otthonában. Meglepetésre a hazaiak szereztek vezetést, ezt követően Adama Traoré révén a 66. minutumban alakította ki a végeredményt a Fradi, amely a hajrában tizenegyest kapott (melyet utóbb visszavont a játékvezető), valamint egy nagy helyzetet is kihagyott.

„A maximum, amit megérdemeltünk, az a döntetlen volt”

– Úgy gondolom, hogy ezúttal sajnos félmunkát végeztünk, nagyon-nagyon pontatlanok voltunk – mondta a bajnoki után a budapesti zöld-fehéreket felkészítő Pascal Jansen, akinek nyilatkozatát a Csakfoci idézte. – Az első félidőben hiányzott részünkről az agresszió, főleg a támadószekcióban nem volt meg a megfelelő ritmus. Ahhoz, hogy az ilyen rendezett védelemmel rendelkező csapatokat, mint az ellenfél, meg tudjuk törni, sokkal-sokkal pontosabban kell játszanunk. Gyakorlatilag a félidő legvégén kaptunk egy olyan gólt, ami igazából nem is volt egy igazi helyzet. Nyilván utána ezt szerettük volna helyretenni a második félidőben, változtatni kellett. Sokkal több agressziót szerettem volna látni a pályán és sokkal nagyobb pontosságot. Az újonnan beálló játékosok, mint például Varga Barnabás személye is nyilván erre irányult, és láthatóan változott is elöl a játék képe.

Sikerült megszereznünk az egyenlítő gólt, utána pedig maximálisan hajtottunk az újabb találatért, de sajnos nem voltunk elég hatékonyak.

Ez a bekapott gól is gyakorlatilag teljesen beleillett a játékunk képébe. Utána volt az a tizenegyes, amiről a bíró azt mondta nekem, hogy nem volt büntető, mert Zachariassen részéről volt az első kontakt, illetve volt a végén szintén Zachariassennek egy nagyon nagy helyzete, amit nem sikerült belőnie. Úgy gondolom, hogy a maximum, amit megérdemeltünk, az a döntetlen volt.

Négyen is egy ponton belül

A Ferencváros a győri pontatlanságok ellenére sem áll rosszul, kilenc meccsen 22 pontot szerzett, jobb gólkülönbsége miatt vezeti a tabellát a szintén 22-22 pontos, de eddig tíz-tíz mérkőzést játszott Paks és Puskás Akadémia előtt. Szoros a pontverseny állása, hiszen a negyedik helyezett MTK Budapest 21 ponttal áll – a kék-fehérek szintén tízszer játszottak az eddigiekben.

A bajnokság állása a 11. forduló után. Forrás: adatbank.mlsz.hu/

Folytatódik a kettős terhelés

A magyar bajnokcsapat az idei utolsó válogatottszünetig sem lassít, a következő két hétben még négy mérkőzés vár rá. Jansen csapata október 31-én, csütörtökön az alacsonyabb osztályú Tiszafüred vendége lesz a Magyar Kupában, ezt követően vasárnap a volt Fradi-edzőt, Máté Csabát a 11. játéknap után menesztő Debrecent fogadja. A jövő héten előbb a Dinamo Kijev vendégeként folytatja szereplését az El-ben a Fradi, amely november 10-én, vasárnap a liga utolsó helyén álló Kecskeméthez látogat.