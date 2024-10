A Győr nem a Nice, nem is nyert a Fradi

Pascal Jansen újra belenyúlt a kezdőbe, így csak a Ferencváros kispadján kezdett a zöld-fehérek egyik gólfelelőse, Varga Barnabás, a kéttüdejű Zachariassen, az irányításban hasznos Abu Fani, illetve az utóbbi időben hasznosan játszó Civic, míg a keretben sem kapott helyet a válogatott keretből kihagyhatatlan Botka, valamint a harmadik center pozíciójába szoruló Pesics. A fentiekből azonnal kiderülhet mindenki számára, hogy a hazai bajnokságban ezúttal is Saldanha kapott bizalmat elől, és a holland mester még az újonc ellen sem kockáztatott azzal, hogy Varga és a brazil gólgép együtt, egymás mellett játszva legyen a pályán.

Pascal Jansen négy helyen változtatta meg a Nice ellen győztes csapat kezdőjét Fotó: fradi.hu

A Tempó, Fradi! portál kimutatása szerint kereken 150 tétmérkőzést vívott eddig a két zöld-fehér gárda – legutóbb 2015 márciusában 3–0-ra nyert a Fradi a Groupama Arénában –, beleértve az NB I-ben, a Magyar Kupában, a Ligakupában, valamint a Bajnokok Tornája keretében (1975-ben és 1976-ban) megrendezett találkozókat. Az örökmérleg jelentős ferencvárosi fölényt mutat: 43-szor nyertek a győriek, 36 döntetlen és 71 FTC-siker mellett. Nos, éppen ez a fölény nem látszódott az első félidőben, igaz, sokkal többet volt a labda a Fradinál, de egy életerős Traoré lövésen kívül el sem találták a győriek kapuját, míg Saldanha egyszer került helyzetbe, de a szokásától eltérően kihagyta a lehetőséget.

Majd amikor már mindenki azt gondolta, hogy a két csapat gól nélküli döntetlennel vonul a szünetre, teljesen váratlanul megszerezte a vezetést a Győr. Brusztolva hozták fel középen a labdát a hazaiak, Ouro kapta vissza azt Gavricstól, majd 23 méterről gyengén ellőtte, a labda viszont megpattant Cissé lábán, így becsapta Dibuszt, és a jobb alsóba hullott, úgy, hogy a kapus még kicsit beleért, de védeni nem tudott.

Saldanha ezúttal szinte semmi veszélyt nem jelentett az ellenfél kapujára, jogos volt a lecserélése szünetben Fotó: Török Attila/Nemzeti Sport

A szünetben aztán Pascal Jansen is rádöbbent arra, hogy ha nem lesz élesbb a Fradi támadósora, bizony még vereség is lehet a vége, így az önmaga paródiáját alakító Saldanha helyett érkezett Varga Barnabás, a maximum 10 méterre passzoló – azt is a legtöbbször hátrafelé – Rommens helyett érkezett Abu Fani, míg a nagyot küzdő, ám eredménytelen Ben Romdhanét a szélvészgyors Misidjan váltotta. A Fradi nagyobb lendülettel támadott, és amikor Zachariassen is megérkezett Maiga helyett, sokan megállapították, ennél támadóbb csapatot nem nagyon lehetett volna a meccs második felében pályára küldeni. Tévedtek, ugyanis még egy védőt is lehozott a Fradi vezetőedzője, igaz Cissét kényszerből kellett lecserélnie, ám nem Knoester, hanem Gruber érkezett.

Mielőtt Jansen mester elmagyarázhatta volna csapatának, hogy akkor ki hol játsszon, a belső védővé avanzsált Ramirez erőszakosan labdát szerzett, leadta Abu Faninak, aki mérnöki pontossággal indította Traorét, aki gyorsvonati sebességgel lefutotta a védőket, majd védhetetlenül lőtt a hálóba. Mielőtt nagyon örülni kezdetek volna a fradisták a gólnak, edzőjük mindenkit az oldalvonal mellé rendelt, és egy rögtönzött értekezleten tudatosította a játékosokban, ki mit játszik a maradék 20-25 percben. Misidjan például balhátvéd lett, Abu Fani és Kady labdaszerző középpályás és irányító, míg Gruber a jobb, Zachariassen a baloldalon futhatott fel és alá.

Nagy nyomás nehezedett a győri védelemre a második félidőben Fotó: Török Attila/Nemzeti Sport

Teljesen beszorult a Győr, hiába jöttek be támadó szellemű játékosok a hazaiaknál, és úgy tűnt, a 79. percben a vezetést is megszerezheti a Fradi, hiszen első ránézésre Eneo Bitri a gólhelyzetben kitörő Zachariassent felrúgta az ötösnél. Érkezett Erdős, és a bíró büntetőt ítélt majd ugyanezzel a lendülettel kiállította a győriek hátvédjét. Már éppen elkezdődött a Kady–Varga vita arról, hogy ki legyen az ítéletvégrehajtó, amikor a VAR szobából rászóltak a játékvezető fülére, nem ártana, ha megnézné, valójában mi is történt az ominózus esetnél. Erdős kiment, megnézte vagy tízszer tízféle ismétlésben az esetet, majd jelezte, se büntető, se kiállítás.

Aztán a norvég támadó középpályás – aki egy ideje egyszerűen nem találja régi önmagát – kihagyta azt a helyzetet, amit ezek után vélhetően mutogatni fognak elrettentő példaként a focistáknak. Ugyanis Dibusz remekül indította a védők között kilépő Vargát, aki egészen pazarul adott középre, ahol Zachariassen teljesen egyedül érkezett, ám hét méterről megmagyarázhatatlan módon fölé lőtte a labdát. Ahogy azt Hajdú B. István mondta a kimaradt lehetőség után, ilyen labdát Zachariassen az egész idényben nem fog többet kapni. A találkozó végéig elképesztő tempóban egymásnak estek a csapatok, ám végül nem változott az eredmény, maradt az 1-1, és ezzel a Fradi visszavette a tabellán az első helyet.

NB I, 11. forduló eredményei

Puskás Akadémia FC-Diósgyőri VTK 1-1 (1-0), Felcsút, Pancho Aréna, 1422 néző, jv.: Zirkelbach, gólszerzők: Colley (3.), illetve Bényei (68.)

Fehérvár FC - Debreceni VSC 2-0 (1-0), Sóstói Stadion, 3418 néző, jv.: Bognár T., gólszerző: Gradisar (37., 55.)

MTK Budapest-Újpest FC 4-1 (1-1), Új Hidegkuti Nándor Stadion, 3000 néző, jv.: Antal, gólszerzők: Jurina (15.), Duarte (56., öngól), Kosznovszky (66.), Molnár Á. (71.), illetve Mucsányi (2.)

Nyíregyháza Spartacus FC-Zalaegerszegi TE FC 1-1 (0-1), Nyíregyháza, 8000 néző, jv: Pintér, gólszerzők: Nagy D. (90.), illetve Mim (15.)

Paksi FC-Kecskeméti TE 1-0 (1-0), Paks, 3005 néző, jv.: Derdák, gólszerző: Ötvös (45+4., 11-esből)

Győri ETO-Ferencváros 1-1 (1-0), Győr, 8000 néző, jv.: Erdős, gólszerző: Ouro (45+1.), illetve Traoré (66.)