Marco Rossi és Orbán Viktor közösen nézte a Puskás–DVTK meccset, előbbi örülhetett jobban

Huszonharmadszor került szembe egymással az NB I-ben a bajnoki címre törő Puskás Akadémia és az utolsó hét fordulóban mindössze egy vereséget elszenvedő Diósgyőr gárdája. Az eddigi huszonkét élvonalbeli összecsapásuk után a házigazda felcsútiak a sikeresebbek a párharcban: 9 Puskás Akadémia-diadal, 6 döntetlen, 7 diósgyőri győzelem. A gólok számát tekintve viszont egálban vannak a mostani ellenfelek (27–27). Hornyák Zsolt együttese az előző bajnokságban veretlen maradt a DVTK-val szemben: először 1–0-ra nyert Miskolcon, majd kétszer ikszelt vele. A máig utolsó diósgyőri siker 2021 áprilisában, a borsodi vármegyeszékhelyen jött össze (2–1).

Nos, ezúttal sem jött össze a DVTK-nak a győzelem, ráadásul egy igencsak furcsa találat után már a 3. percben hátrányba kerültek a borsodiak. Soisalo cselezgetett a jobb oldalon, majd középre ívelt, mindenki felett elment a labda, éppen Nagy Zsolt elé, aki egy csel után, 10 méterről lőtt, a labda Colley fejét találta el, onnan Odincovra, majd a hálóba pattant. Az első félidőben szinte egykapuzott a hazai gárda, ám a legjobb helyzeteket is kihagyták a Puskás játékosai.

A második félidőben a Diósgyőr négyet is cserélt az elején, és ez be is jött a borsodiaknak, hiszen az egyik beállt játékos, Bényei találatával kiegyenlítettek a diósgyőriek. A mérkőzés hátralévő időszakában mindkét csapat megpróbálta megszerezni a győztes találatot, ám egyik helyzetüket sem tudták gólra váltani. Mondjuk ebben jelentős szerepe volt a vendégek kapusának, Odincovnak, aki több bravúrt is bemutatott.

Colley furcsa találata csak egy pontot ért a Puskás Akadémiának Fotó: Koncz Márton/ Nemzeti Sport

Egy biztos, a találkozó végén Marco Rossi lehetett elégedettebb, ugyanis a válogatottnál is számításba vett Nagy Zsolt és Gera Dániel is jól játszott, míg Orbán Viktor sajnálhatta azt, hogy a mérkőzés nagy részében fölényben játszó Puskás végül az idei szezonban először pontot veszített hazai pályán. Annak viszont örülhetett, hogy a Puskás ezzel az 1-1-es döntetlennel is átvette a vezetést a bajnoki tabellán a két meccsel kevesebbet játszó Ferencvárostól.