Gera Zoltán nagy pofont kapott az NB I-es debütálásán edzőként

A korábban az U21-es magyar válogatottat, majd a másodosztályban szereplő Vasast is irányító Gera Zoltán szerdán lett a kedden menesztett Szabó István utódja az NB I-ben kilenc forduló után öt ponttal az utolsó, 12. helyen álló Kecskemétnél. Gera vasárnap a Puskás Akadémia elleni hazai meccsen mutatkozott be. A ferencvárosi szurkolók korábbi nagy kedvence nagy fába vágta a fejszéjét, hiszen új csapata az eddigi kilenc bajnokijából csak egyet nyert meg, s csupán öt pontot szerzett a tizenkét csapatos NB I-ben.

Nagy Zsolt Kecskeméten is gólt szerzett. Fotó: Mirkó István

Puskás-gólok, elmaradt tizenegyes

Szinte teljes szélcsendben és verőfényes napsütésben, mondhatni tökéletes futballidőben kezdődött el a mérkőzés a Széktói Stadionban, ahol közel két és fél ezer néző gyűlt össze, hogy megtekintsék Gera Zoltán debütálását. A találkozó első perceitől kezdve a Puskás Akadémia ragadta magához a kezdeményezést, a 10. percben Szolnoki beadása után a magyar válogatott Nagy Zsolt lövése veszélyesen suhant el a kecskeméti kapu előtt. A farmert és szürke pulóvert viselő Gera Zoltán fel-alá járkált az oldalvonal mellett, a hazaiak edzője főleg a középpályásoknak és a védelemnek adott instrukciókat, és a felcsútiak labdakihozatalainál hangosan kérte a letámadást a játékosaitól.

Az első negyedóra végén a kecskemétiek segédedzője, Kerekes Barna adott pár tanácsot a volt ferencvárosi játékosnak, és bizony volt alapja a diskurálásnak, mivel a Puskás Akadémia egyre veszélyesebb támadásokat vezetett. Az első félóra végén a hazai publikum egyik része a Hajrá, Kecskemét! rigmussal próbálta tüzelni a hazai játékosokat, olykor a korábbi edző Szabó István neve s felharsant. Később egy-egy sipítozó gyerekhang a Gera Zoli! felkiáltással törte meg a csendet.

Gera Zoltán nem tudott segíteni. Fotó: Mirkó István

Hiába a biztató szavak, egy perccel később megszerezte a vezetést a vendég felcsúti együttes. Favorov baloldali beadása után a felugró Colley hét méterről a jobb felső sarokba fejelt. Egy perccel később Katona Levente rossz ütemű becsúszása után tizenegyest kapott a Puskás Akadémia. Az ítéletvégrehajtó Nagy Zsolt a franciák nemrégiben visszavonult világbajnokához, Antoine Griezmannhoz hasonló gólörömmel ünnepelte a sikeres tizenegyesét.

Kétgólos hátrányban Gera Zsótér Donátnak adott tanácsokat az oldalvonalnál, de a volt válogatott játékos már egyre többször nézte a földet is. A 42. percben Nikitscher beadása után Zeke lövése kijött Pécsiről, Katona Bálint ismétlését a gólvonal előtt helyezkedő Golla elvetődve próbálta hárítani, a labda a bal lábáról a jobb kezére, majd a mezőnybe pattant. Berke játékvezető elsőre tizenegyest ítélt, és kiállította a felcsúti védőt, majd a videóbírózás után mindkét ítéletét visszavonta a hazaiak közönség legnagyobb felháborodására. Az első félidőben több esemény már nem történt.

Nem sikerült betalálni

Zsótér Donát helyett a csatár Pálinkás Gergő állt be a második félidőben, és a hazaiak jóval aktívabban kezdték a második negyvenöt percet. A paprikás hangulatra a felcsútiak csatára, Colly is rátett egy lapáttal, miután ellökte Vágót az oldalvonalnál, és kisebb csetepaté alakult ki a pályán. Gera az első tizenöt percben, miután ismét eszmét cserélt Kerekes Barnával, a védőit is arra biztatta, hogy menjenek feljebb. Az 57. percben a meccs helyzetét hagyta ki Nagy Krisztián, aki hét méterről, ajtó-ablak helyzetben a kapu mellé lőtte a labdát. Gerán ekkor sem látszott az idegesség, pedig csapatának égetően szüksége lett volna a szépítő gólra. A kecskemétiek újdonsült edzője a mérkőzés utolsó bő húsz percében már egyre többet tartózkodott a kispad közelében, nem járkált túl sokat az oldalvonal mellett, hogy instruálja a játékosait, akik mintha nem mindig hallották volna meg, mit kér az edzőjük.

Talán már érezhetett is valamit a magyar válogatott klasszisa, hiszen a felcsútiak játékosa, Urho Nissila végleg eldöntötte a meccset a vendégek javára a 75. percben. A kecskeméti közönség ekkor már végképp nem bírt magával, és kemény szitokszavakkal illette a bíró tevékenységét. Gera keresztbe font karral ismét az oldalvonal mellett járkált, de túl sokat már nem tudott segíteni a csapatán. Ezen a napon semmi nem sikerült a hazaiaknak, akik mindössze három kaput eltaláló lövéssel zárták a Puskás Akadémia elleni vesztes meccset.



Labdarúgó NB I, 10. forduló:

Kecskeméti TE–Puskás Akadémia FC 0-3 (0-2), Széktói Stadion, jv.: Berke, gólszerzők: Colley (31.), Nagy (36. – tizenegyesből), Nissila (75.)