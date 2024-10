Nagy magyar sportdiplomáciai siker segíti az olimpiai bajnokot

Az úszás világában nagy volt a zúgolódás, amikor kiderült, hogy francia–amerikai nyomásra Léon Marchand miatt megváltoztatták az olimpiai úszóprogramot Párizsban. A Magyar Úszószövetség (MÚSZ) már akkor is azt hangoztatta, hogy teljesen érthető ez a fajta sportdiplomáciai beavatkozás, és adott esetben mi, magyarok is megtennénk mindent a saját versenyzőinkért. Nos, nem kellett rá túl sokat várni, hogy ezt bizonyítsák is… Az év legnagyobb hazai sporteseménye lesz a decemberi rövid pályás úszó-világbajnokság a Duna Arénában, és a verseny fő reklámarca, az olimpiai bajnok Kós Hubert nagyon szeretne hazai medencében is bizonyítani, de ehhez be kellett vetni azt a bizonyos sportdiplomáciát.

Fotó: MÚSZ

– Még el sem kezdődött a párizsi olimpia, amikor Hubi már arról beszélt nekem, hogy mennyire szeretné megmérettetni magát a decemberi budapesti „úszócsúcson”, de ehhez Bob Bowman hozzájárulására is szükség van – nyilatkozta az SzPress Hírszolgálatnak Szántó Dávid, a közelgő vb szervező bizottságának vezetője. – Hubi elmondta, hogy a 200 hát mellett rövid pályán is szeretne nagyot villantani 100 pillangón, de akkor még nem tudta, hogy a Nemzetközi Úszószövetség (WA) technikai bizottsága ennek a két számnak a döntőjét éppen egyazon nap estéjére tette.

Hosszú csatározás kezdődött a WA és a magyar oldal között, amelynek vége hasonló sportdiplomáciai bravúrként értékelhető, mint amit a franciák vittek véghez Párizsban. Azzal a különbséggel, hogy most a mi kedvünkért változtatták meg a menetrendet. A WA programja általában szent és sérthetetlen, azt rengeteg szempontot figyelembe véve alakítja ki a bizottság, ám ezúttal sikerült olyan megoldást felvázolnunk, amelyet kénytelenek voltak elfogadni. Belátták, hogy senki sem járna rosszul, ha egy hazai hőst ünnepelhetne a közönség…

Ha ebben a csatában alulmaradtunk volna, Kós Hubert válaszút elé kerül, és az egyik esélyes számáról alighanem le kellett volna mondania. A módosításnak köszönhetően viszont 14-én a 100 pillangó döntőjében bizonyíthat, 15-én, a budapesti vb zárónapján pedig 200 háton.

Szántó Dávid azt is örömmel újságolta, hogy decemberben a Duna Arénában a négyszeres olimpiai bajnok Marchand is ott lesz az indulók között, ami már önmagában is nagy szó. Az egykori sportriporter emlékeztetett rá: a francia úgy lett Párizsban négyszeres olimpiai bajnok, hogy egy soha nem látott „duplát” is bevállalt.

Negyedórából másfél óra

– Persze teljesíthetetlen küldetés várt volna Marchandra, ha a 200 pillangó döntője után 15 perccel már a 200 mellen kell csatáznia az aranyérem megszerzéséért, ahogy az az eredeti tervekben szerepelt. Erős francia–amerikai lobbi formálódott, és vetette be magát azért, hogy a nemzetközi szövetség technikai bizottságát rávegye az időrend megváltoztatására. Ám abba a NOB illetékeseinek is bele kellett egyezniük. Így lett a 15 percből már elegendő másfél óra, amit úgy „gazdálkodtak ki”, hogy a 200 pillangó és a 200 mell közé beiktattak hét, későbbre tervezett versenyszámot.

Közrejátszott a dicséretes engedékenységben és az észszerűség győzelmében az, hogy senki sem volt ellenséges a francia sztárúszóval szemben, a Nemzetközi Úszószövetségnek és a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak pedig ezúttal is az volt a közös célja, hogy igazi hősöket ünnepelhessen a világ, köztük olyanokat, mint amilyen egykor a 23-szoros olimpiai bajnok amerikai Michael Phelps volt, most pedig még csak „kicsiben”, a Párizsban 22 évesen négy aranyat begyűjtő Léon Marchand.

Marchand és Kós Hubert mellett még számos világklasszis várható a Duna Arénába. Ahogy a szervezés első embere megjegyezte: 190-nél is több ország regisztrált, ami egészen elképesztő szám. Hogy pontosan milyen számokban indul az olimpiai bajnokunk, az a november közepén záruló nevezési határidő után derül ki.