A Fradi rúgathatja ki legendáját Kecskeméten

Vélhetően nem fog kegyelmezni vasárnap este a Ferencváros a zöld-fehér klub ikonjának. Biztosak lehetünk abban, ha azon múlik Gera Zoltán edzői jövője Kecskeméten, hogy a lilák pontot vagy pontokat szerezzenek a Fradi ellen, akkor bizony a korábbi válogatott játékos lassan elkezdhet csomagolni. Ugyanis az Üllői útiak nem Gera-mentőakciót szerveznek, hanem a három pontért utaznak a hírös városba, főleg azok után, hogy a közvetlen riválisai közül – Puskás Akadémia, Paks és MTK – egyedül a paksiak tudtak pontot szerezni, így egy esetleges Fradi-siker biztos pontelőnyt jelentene Pascal Jansen csapata számára. Ráadásul a zöld-fehérek – a Fradi hétközben 4-0-ra verte idegenben a Dinamo Kijevet az Európa-liga alapszakaszában – nem szeretnék újra eljátszani a halottfeltámasztó szerepét, ahogy azt a debreceniek elleni pontvesztést követően Kubatov Gábor közösségi oldalán nevezte.

– A Kecskemét nagyon nehéz helyzetben van, de nekünk ezzel nem szabad foglalkozni. A csütörtöki lendületünket kell továbbvinnünk, mert tudjuk, hogy a hétvégén is kell a nagy eredmény. A Nice elleni mérkőzésünk óta nekünk is nehezebb időszakunk van a bajnokságban, viszont most már ezt le kell zárni, és azon kell lennünk, hogy a válogatott szünet előtt pozitívan fejezzük ezt a sorozatot – mondta a fradi.hu kérdésére Pascal Jansen.

Mindenesetre Gera Zoltán vezetőedzőként először készül a Ferencváros ellen, ráadásul úgy, hogy eddigi kecskeméti meccsein még pontot sem tudott szerezni a csapatával. Vannak, akik már azt vízionálják, ha Gera és a Kecskemét ismét veszít, a trénernek pont az a klub tesz pontot a KTE kispadján töltött idejére, ahol játékosként hosszú és sikeres éveket töltött el. Ugyanakkor a lila-ehér klub vezetői az elmúlt napokban megerősítették az edzői stábot, és Csizmadia Csabával már azon dolgoznak Geráék, hogy a Debrecenhez hasonlóan – a Loki 2-2-es döntetlent ért el a Groupamában, megszakítva a rossz sorozatát – ők is a Fradi ellen kezdjék meg a mély gödörből való kijutásukat. Láttunk már ennél egyszerűbb feladatot is, ráadásul a csapat elsőszámú kapusa, az eltiltását tölti, míg Szabó Alex sárga lapok miatt nem lesz bevethető.

Vasárnap estére kiderül, Gera Zoltánnak lesz-e maradása Kecskeméten Fotó: facebook.com/kecskemetite

– A fehérvári vereség után egy nagyon őszinte beszélgetésre került sor a játékosokkal, a heti munka során azt láttam, hogy erre jól reagáltak, koncentráltak voltak. Ami a Ferencvárost illeti, elemeztük az ellenfelet, az egyértelmű, hogy hazai viszonylatban a legerősebb csapatról van szó, de nemzetközi szinten is egyre komolyabb eredményeket ér el. Nagyon nehéz mérkőzés előtt állunk, melyen a maximumnál is többet kell tennünk ahhoz, hogy esélyünk legyen. Sajnos akadnak problémáink, sérülések is nehezítették dolgunkat a héten – mondta a KTE hivatalos oldalának Gera Zoltán.