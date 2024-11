A Fradi kiszenvedte a győzelmet, Kehinde újabb lila-fehér csapatot intézett el

Kecskeméten két olyan csapat lépett pályára, amelyik javítani szeretett volna az előző forduló eredményéhez képest. Ám amíg a Ferencváros a táblázat élén várta a folytatást, és a szurkolóit a Debrecen elleni, hazai pályán elért döntetlen miatt akarta kiengesztelni a szurkolótáborát – akik hétközben már rég megbocsátottak mindent a Dinamo Kijev kiütése után –, míg a tabellát záró hazai lila-fehérek sorozatban a nyolcadik bajnokijukat is elvesztették legutóbb Fehérváron – az utóbbi hármat már Gera Zoltán irányításával –, ami negatív NB I-es rekord a klub életében. Ráadásul a lila-fehérek 6–1-re maradtak alul a Vidivel szemben, ekkora verést előzőleg több mint tíz éve, 2014. május 17-én, Újpesten kaptak az élvonalban.

Gera Zoltán első alkalommal meccselt edzőként a Fradi ellen, de a kecskemétiek az emberelőnyük ellenére kikaptak Fotó: Dömötör Csaba

A zöld-fehérek az Európa-liga alapszakaszbeli győzelem után a hírös városból is elhoznák a három pontot, még azon az áron is, hogy a Fradi legendája éppen volt klubja miatt veszítse el az állását. Mindenesetre Gera Zoltán vezetőedzőként először készült a Ferencváros ellen, ráadásul a lila-fehér klub vezetői az elmúlt napokban megerősítették az edzői stábot Csizmadia Csabával, akivel Gera már azon dolgozik, hogy a Debrecenhez hasonlóan – a Loki 2-2-es döntetlent ért el a Groupamában, megszakítva a rossz sorozatát – ők is a Fradi ellen kezdjék meg a mély gödörből való kijutásukat.

Maga a mérkőzés jelentős Fradi-fölénnyel kezdődött, ám hiába próbálkozott Varga Barnabás – fejjel és lábbal – vagy éppen Abu Fani, egyikük sem tudta bevenni az egyébként jól védő Kersák kapuját. Az első félidő közepétől a hazaiak is jelezték, ők is ott vannak a pályán, ám Kovács lövései vagy célt tévesztettek, vagy a védők még időben közbeléptek. Mindenesetre az már az első 45 percben is látszódott, hogy jót tett Csizmadia Csaba érkezése az edzői stábba, ugyanis a lilák játéka sokkal jobb volt, mint egy hete Fehérváron.

A második 45 perc elképesztő iramban kezdődött – már amit látni lehetett az egyre sűrűbb ködben –, és a hazaiak talán az év helyzetét hagyták ki, amikor Lukács a kaputól tíz méterre teljesen egyedül vehette át a labdát, megfordult majd az égbe lőtte a labdát. Pár perc múlva újabb kecskeméti támadás kecsegtette góllal a hazaiak szurkolóit, de a lilák támadói inkább kihozták a labdát a büntetőterületről, minthogy kapuralövéssel próbálkozzanak. Hirtelen magához tért a Fradi, és Varga sokadik próbálkozását hárította hatalmas bravúrral Kersák.

Makreckis nagyon bizonytalanul játszott a Fradiban, jogosan cserélték le Fotó: Ujvári Sándor

Aztán a 63. percben a meglehetősen idegesen játszó Kady teljesen feleslegesen visszaütött a vele szemben hátulról szabálytalankodó Bocskaynak, és a bíró teljesen jogosan osztotta ki a második sárgát a brazil középpályásnak, aki így mehetett is az öltözőbe. A hazaiak azonnal megérezték a vérszagot, ám Lukács nagy helyzetben az oldalhálót találta el, majd a harmadik ziccerénél a kapu fölé emelte a labdát. Pascal Jansen cserékkel akarta felrázni a csapatát, többek között a pályára küldte Saldanhát, aki szinte minden meccsen betalált, ha a második félidőben csereként pályára léphetett. Jött Kehinde is, aki az Újpest elleni derbit döntötte el, a szurkolók pedig abban bíztak, hogy a fiatal játékos a másik lila-fehér csapat hálóját is beveszi.

Ha valaki azt hitte, hogy a második félidő elején Lukács hagyta ki a meccs helyzetét, az a 74. percben kénytelen volt felülbírálni korábbi véleményét. Ugyanis Pálinkás kilépett a védők között, majd hét méterről, senkitől sem zavartatva kapura lőtte a labdát, ami végül alig hagyta el az oldalvonalat, azaz a helyzet ferencvárosi bedobással végződött. Jöttek a Fradiban az újabb cserék – Gera az utolsó tíz percig nem nyúlt bele a jól játszó csapatába –, de az emberhátrányban lévő zöld-fehérek az erejük nagy részét a gól nélküli döntetlen megőrzésére használták el.

És a 85. percben kiderült, Kehinde tényleg a lila színre indul be, ugyanis kiugrott, kicselezte a kifutó Kersákot, majd higgadtan a kapuba gurított, megszerezve ezzel a vezetést a Fradinak. A zöld-fehérek kivédekezték a hátralévő időt, igaz, a három pont megszerzéséhez igencsak kellett Dibusz 92. és 94. percben bemutatott hatalmas bravúrja. Maradt az 1-0 – ezzel tíz év után először tudtak nyerni a hírös városban –, így a Ferencváros három pont előnnyel vezeti a bajnokságot.

Kady – a földön – teljesen feleslegesen állíttatta ki magát Fotó: Ujvári Sándor

A vasárnap délutáni találkozón Diósgyőr hazai pályán 1-0-ra legyőzte az előző két mérkőzését megnyerő Fehérvárt, mégpedig a 4. percben rúgott góllal. Ez pedig azt jelentette, hogy a borsodiak nemcsak megtartották az 5. helyüket a tabellán, de egy pontra megközelítették a dobogón álló Paksot és a Puskás Akadémiát.

OTP Bank Liga, 13. forduló:

Kecskemét–Ferencváros 0-1 (0-0) Kecskemét, Széktói Stadion, 4732 néző, v.: Káprály, gólszerző: Kehinde (85.), kiállítva: Kady (63.)

Diósgyőri VTK–Fehérvár FC 1-0 (1-0), Miskolc, DVTK Stadion, 5135 néző, v.: Erdős, gólszerző: Acolatse (4.)

Újpest FC-Paksi FC 0-0, Szusza Ferenc Stadion, 5241 néző, v.: Pintér

Debreceni VSC–ETO FC Győr 2-2 (1-1), Debrecen, Nagyerdei Stadion, 4521 néző, v.: Karakó, gólszerzők: Bárány (42.), Stojkovic (73.), illetve Bumba (9.), Bitri (89.)

Zalaegerszegi TE FC–Puskás Akadémia FC 4-2 (3-1), Zalaegerszeg, 3200 néző, v.: Bogár, gólszerzők: Mim (31.), Kiss B. (33.), Croizet (37., 67.), illetve Stronati (41.), Favorov (75.)

Nyíregyháza Spartacus FC–MTK Budapest 2-0 (2-0), Nyíregyháza, Városi Stadion, 7600 néző, v: Pillók, gólszerzők: Nagy D. (32.), Kovácsréti (40. – 11-esből)