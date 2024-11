Lisztes egy év alatt nem készült fel egy alapvető dologra Németországban

Ifjabb Lisztes Krisztián szerződtetését tavaly szeptemberben jelentette be az Eintracht Frankfurt, de csak idén nyáron csatlakozott a Bundesligában szereplő klubhoz. Tehát volt csaknem egy éve arra, hogy itthon, még a Fradi játékosaként minden tekintetben felkészüljön a németországi kihívásra, ráadásul ebben aligha lehetett jobb tanácsadója az édesapjánál, hiszen idősebb Lisztes Krisztián bajnok volt és 206 meccsen lépett pályára a Bundesligában. Nála jobban csak kevesen ismerhetik a német közeget, az ottani elvárásokat Magyarországon. Ennek ellenére ifjabb Lisztes nem tanult meg rendesen meg németül, és ez is problémát okozhat a beilleszkedésében.

Lisztes Krisztián eddig csak a tartalékok között futballozott tétmeccsen Frankfurtban (Fotó: Imago/Florian Ulrich)

Erről már maga a játékos is mesélt októberben, amikor elárulta, hogy a Frankfurt másik magyar játékosa, Fenyő Noah fordít neki, amikor a videóelemző németül beszél hozzá. Most pedig a klub sportigazgatója, Timo Hardung beszélt a Sportálnak arról, hogy gond van Lisztes nyelvtudásával.

– Krisztián tanulja a németet – árulta el az Eintracht szakmai vezetője. – Fontos, hogy jobban menjen neki a nyelv, ezt biztosan ő is tudja. Türelmesek vagyunk vele, hiszen még fiatal, most először él távol az otthonától. A nehézségek ellenére azonban nagyon jól kijön az edzőkkel és a csapattársakkal.

Annak idején Szoboszlai Dominik is úgy ment ki Ausztriába futballozni, hogy nem tudott németül, de ő akkor még csak 16 éves volt, és be is ismerte, hogy utána lett zökkenőmentes a kint léte, hogy megtanulta a nyelvet.

Az intenzitás is hiányzik Lisztes Krisztián játékából

A 19 éves Lisztesnél egyébként a német élvonalhoz szükséges intenzitás hiánya a másik probléma, ami miatt eddig nem vették számításba a Frankfurt első csapatánál. Csupán a negyedosztályban szereplő tartalékcsapatban lépett pályára eddig az idényben.

A sportigazgató elmondása szerint a Frankfurt nem rajong a kölcsönadása gondolatáért, és szerinte csak Lisztesen múlik, hogy mikor felel meg azoknak a követelményeknek, amelyek alapján bevethetik a Bundesligában, hiszen a kvalitásait ismerik, és szeretnek lehetőséget adni a fiatal tehetségeiknek.