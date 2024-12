Djokovics új edzője, Murray beszólása után visszatért a pályára, bort kapott érte

Novak Djokovics korábbi riválisa, Andy Murray oldalán készül az új szezonra. A felkészülésbe belefért egy gálameccs Buenos Airesben: Djokovics ellenfele a visszavonuló Juan Martín del Potro volt. A meccset Del Potro nyerte, aki a 2016-os olimpián Djokovicsra a szerb egyik legfájdalmasabb vereségét mérte.

Novak Djokovics különleges bort kapott a búcsúzó Del Potrótól, a riói és a párizsi olimpiáról származó képekkel (Fotó: X/The Tennis Letter)

Djokovics nem sokkal korábban még Katarban, a Formula–1-es nagydíj helyszínén múlatta az időt, ahol új támogatójának köszönhetően szinte az összes istállóhoz benézhetett, s több pilótával is váltott néhány szót, itt éppen a később a kritikák kereszttüzébe került George Russell oldalán látható.

Novak Djokovics hajcsára: Andy Murray

A fotók természetesen rajongói bázisnak is elnyerték a tetszését, Djokovics új edzője, Andy Murray viszont új minőségében sütötte el a poént hozzászólásban.

A gyakorlópályán kellene lennie.

– üzent Djokovicsnak a skót.

Del Potro a Djokovics elleni győzelemmel búcsúzott

A futamra már nem tudott maradni Katarban Djokovics, Buenos Aires és Juan Martín del Potro várt rá. A Djokovicsnál két évvel fiatalabb argentin teniszező 2009-ben lett a US Open bajnoka, s úgy tűnt, hosszú távon is felveheti a versenyt a legnagyobbakkal, a sérülései azonban teljesen tönkretették a pályafutását, a térde műtétei ellenére olyan hétköznapi tevékenységek közben manapság is fáj, mint a lépcsőzés vagy a vezetés.

Amikor egészséges volt, Del Potro többször bizonyította, hogy mire képes: a 2016-os olimpiai tenisztorna első fordulójában legyőzte Djokovicsot, a szerb akkor szó szerint elsiratta az olimpiai álmát, ami végül idén vált valóra. Del Potro pedig Rióban később a szintén 2024-ben visszavonult Rafael Nadalt is legyőzve a döntőig jutott, ahol Andy Murray állította meg.

Del Potrótól kapott is néhány üveg bort, az egyiken Djokovics 2016-os riói veresége, a másikon a szerb 2024-es diadala jelenik meg képen.