Marco Rossi merész kívánságot fogalmazott meg 2025-re

„Boldog karácsonyt és boldog 2025-öt kívánok! Szeretném megragadni az alkalmat, hogy üdvözöljek mindenkit és mindenekelőtt megköszönjem mindazoknak, akik 2024-ben is mellettünk álltak és támogattak minket. Elsősorban a csodálatos szurkolóinknak! Ezután köszönetet mondok minden játékosomnak, a stábomnak és az egész MLSZ-nek. Már hosszú ideje együtt haladunk, és olyan fontos kapcsolatok alakultak ki, amelyek életünk végéig el fognak kísérni minket! Végül, kívánom mindannyiunknak, hogy az új év meghozza azt, amire már negyven éve várunk!”– írta ki karácsonykor közösségi oldalára Marco Rossi.

Marco Rossi bízik benne, hogy válogatottunk sikerrel veszi a vb-selejtezőket Fotó: Mirkó István

A magyar labdarúgó-válogatott legutóbb 1986-ban járt világbajnokságon, még Mexikóban, és az sem szép emlék a szovjetek ellen elszenvedett 6-0-s vereség miatt. De legalább akkor ott voltunk a vb-n – azóta kilenc tornáról maradtunk le. Rossitól merész kívánság, hogy a tizedik nekifutásra már idén révbe érjünk, mert ehhez az F jelű európai selejtezőcsoportban az első helyen kellene végeznünk. Amikor december 13-n Zürichben kisorsolták a csoportokat, a szakvezető sem mondott ilyet, és a papírorma alapján a jövő márciusi pótselejtezős részvételere van inkább esélyünk.

Marco Rossi a dán válogatottnak jobban örülne, mint a portugálnak

Azt egyelőre nem tudjuk, hogy a csoportunkban a portugálok vagy a dánok lesznek az ellenfeleink, a két csapat a Nemzetek Ligája negyeddöntőjében március 20-án és 23-án meccsel egymással, és a párharc győztese vár ránk az írek és az örmények mellett a vb-selejtezőkön. A sorsolás után Rossi azt mondta, hogy az írek és az örmények ellen is be kellene gyűjtenünk a hat pontot, a portugálok és a dánok közül pedig utóbbiakat választaná. Diplomatikusan úgy fogalmazott, nem azért, mert őket tartja a gyengébbeknek, Rossi szerint a játékstílusuk jobban feküdne nekünk.

Válogatottunk szövetségi kapitánya annak örül, hogy nem ötös, hanem négyes csoportba kerültünk, mert így csak ősszel kell vb-selejtezőket játszanunk, és előtte a nyáron két felkészülési meccsen csiszolódhat a csapatunk. Még ezek előtt tavasszal azonban a mieinkre is vár két tétmeccs: a Nemzetek Ligájában az A divízióban maradásért a törökökkel játszunk, március 20-án Isztambulban (ez lesz a magyar válogatott történelmének 1000. mérkőzése), három nappal később pedig a Puskás Arénában. Rossi a törököknek nem örül, elmondása szerint éppen őket szerette volna elkerülni, de azért így is ötven százalékot ad arra, hogy megnyerjük a párharcot.

Visszakanyarodva a vb-selejtezőkhöz, már ismert az időrend. Válogatottunk szeptember 6-án Írországban kezd, majd három napra rá a portugálokat vagy a dánokat fogadja. Október 11-én az örmények érkeznek Budapestre, 14-én pedig Szoboszlai Dominikék számára jön a portugálok vagy dánok elleni idegenbeli meccs. A novemberi záráson aztán egy örményországi túra (november 13.) és az írek elleni hazai meccs (november 16.) vár a Rossi-csapatra. Amennyiben együttesünk a csoport élén végez, kijut a 2026-os vb-re, ha második helyén zár, akkor 2026 márciusában a pótselejtezőn két csapatot kellene kiejtenie, és ezek egymeccses párharcok. Az első körben elméletileg a Nemzetek Ligája D divíziójában csoportgyőztes San Marinóval is összekerülhet, de az is lehet, hogy két hasonlóképpen a vb-selejtezős csoportjában másodikként zárt együttest kellene kiejtenie. (A 2026-os világbajnokságot az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendezi.)

A Ferencváros közel a továbbjutáshoz

Ami a klubfutballt illeti, a nemzetközi kupaporondon már januárban a Ferencváros csapatán lesz a szemünk. A Fradi sorozatban hatodik alkalommal jutott fel valamelyik európai kupasorozat főtáblájára, ezúttal az Európa-ligában. S itt az alapszakaszban két fordulóval a vége előtt a hat meccsen szerzett kilenc pontjával a továbbjutást jelentő 16. helyen áll, így jó esélye van arra, hogy az egyenes kieséses szakaszban is érdekelt legyen. A 36-os mezőnyből 24 csapat jut tovább, de mivel a 25. helyezettnek, a portugál Bragának hét pontja van, még Dibusz Déneséknek is pontot kellene szerezniük. Ez a hetedik fordulóban január 23-án a tabellán ötödik, 13 pontos Eintracht Frankfurt otthonában nem lesz könnyű feladat, az alapszakasz zárókörében pedig január 30-án a nyolcpontos holland AZ Alkmaar (19.) gárdáját fogadja Fradi. Jegyezzük meg, hogy Varga Barnabás öt találatával négyes holtversenyben az Európa-liga góllövőlistájának élén áll.

Schmidt Ádám: Az LA10 programmal Los Angeles felé

A nyári olimpiai sportágakban a Párizs után 2025 csendesebb év lesz, Los Angelesre a kvalifikációk még nem kezdődnek meg, de a hazai sportirányítás már erre készül. Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár bejelentette az LA10 programot, amely a 2028-as Los Angeles-i ötkarikás játékokra történtő felkészülés négyéves koncepciója. A program célja, hogy a magyar csapat tíz aranyérmet nyerjen vagy bekerüljön az éremtáblázat tíz legeredményesebb nemzete közé. Schmidt Ádám elmondta, hogy a sportági szövetségekkel közösen kijelölik a Los Angeles-i keretet, amely 370-400 sportolót jelent, őket szeretnék végig segíteni az olimpiáig vezető úton, illetve már a 2032-es és 2036-os keretben is gondolkodnak. Az államtitkár karácsonykor az M1-nek nyilatkozva a 2025-ös évet érintve leszögezte: ugyan Magyarország számos nagy nemzetközi sporteseményt, köztük cselgáncs világbajnokságot is rendez majd, a legfontosabb feladat az LA10 program beindítása lesz, emellett pedig szeretnék növelni a közösségi sportban részt vevők létszámát is.

Schmidt Ádám korábban, egy december eleji sajtótájékoztatón bejelentette, hogy a Nemzeti Versenysport-fejlesztési Program támogatására a 2024-es évhez képest nyolc százalékos emeléssel 17,72 milliárd forint áll rendelkezésre. A nem olimpiai sportágak a tavalyi 880 millió forint helyett idén 2 milliárd forintos támogatásból gazdálkodhatnak, és a sportköltségvetés egyetlen eleme sem csökkent; mi több, belekerült az LA10 programra elkülönítve hárommilliárd forint. 2025-től a Nevelő Edző Programban részt vevő 460 szakember támogatását pedig csaknem duplájára növeli az államtitkárság.

A vizes vb-t a nyáron Szingapúr rendezi meg

A 2025-es hazai sportnaptárból, miként már említettük, kiemelkedik a cselgáncs-világbajnokság, amelyet június 13. és 20. között rendeznek meg Budapesten. Vívásban hagyományosan rendezünk női és férfi párbajtőr Grand Prix-t és férfi kard világkupaversenyt, márciusban ugyancsak a fővárosban. Május közepén Szegeden kajak-kenu világkupa lesz, és ezzel részben átfedésben rendezik a Tour de Hongrie kerékpáros körversenyt is. Május-június fordulóján zajlik majd a női kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntője Budapesten. Július 9-én Székesfehérváron lesz a Nemzetközi Atlétikai Szövetség kontinentális sorozatának arany minősítésű versenye, a Gyulai Memorial. A Formula–1-es Magyar Nagydíjra az augusztus 1-től 3-ig tartó hétvégén kerül sor és ugyanabban a hónapban a gyorsaságimotoros-világbajnokság mezőnye is Magyarországra, Balatonfőkajárra látogat. Előzőleg, júliusban ugyanott, a Balaton Parkban Superbike vb-futamot bonyolítanak le.

Ami a legnagyobb világversenyeket illeti, a sportok királynője 2021 után visszatér Tokióba, amely szeptemberben lesz a szabadtéri atlétikai világbajnokság házigazdája. A vizes vb-t július második felében, augusztus elején Szingapúr rendezi, s a nyáron, júniusban és júliusban zajlik majd az első 32 csapatos labdarúgó-klubvilágbajnokság Egyesült Államokban. Az év elejéről pedig emeljük ki a férfi kézilabda vb-t, amelyet január 14. és február 2. között Horvátország, Dánia és Norvégia rendez, a magyar válogatott pedig a „szomszédban”, Varasdon játssza a csoportmeccseit, s továbbjutása esetén a középdöntős csoportjában is itt lép pályára, a magyar határól negyven kilométerre.