Marco Rossi sejtelmes üzenetet küldött a karácsonyfa mellől

Marco Rossi és felesége már a feldíszített karácsonyfával a háttérben fotózkodott, a magyar válogatott szövetségi kapitánya ezzel a képpel kívánt boldog karácsonyt és egyúttal új évet is a követőinek a közösségi oldalán. Rossi köszönetet mondott a szurkolóknak, a játékosainak, a stábtagoknak és az MLSZ-nek is az elmúlt évért, amely során megjárta az Európa-bajnokságot is a válogatott.

Rossi üzenetének legfontosabb része az alábbi, sejtelmes mondat: „Végül, kívánom mindannyiunknak, hogy az új év meghozza azt, amire már 40 éve várunk!”

A mester ezzel félreérthetetlenül arra utalt, hogy jövőre az a válogatott célja, hogy a 2025 őszén zajló vb-selejtezőkön kijusson a 2026-os világbajnokságra, amelyet negyven évvel azután rendeznek meg, hogy Magyarország legutóbb ott volt a tornán 1986-ban, Mexikóban, amely most is rendező lesz, ezúttal az Egyesült Államok és Kanada mellett.

A magyar válogatott selejtezős ellenfelei Portugália vagy Dánia, Írország és Örményország lesznek. A kvalifikáció 2025 szeptemberében kezdődik, és a csoportkör novemberben már véget is ér.