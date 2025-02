Olimpiai bajnokunk szíve fájt, de most segíti a Fradit a Plzen ellen

A Fradi számos sportolója kilátogat a Viktoria Plzen elleni Európa-liga meccsre támogatni a futballistákat, többek között az atlétikában jeleskedő Molnár Attila és a nyíltvízi úszóválogatott színe-java, az olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf, a Párizsban bronzérmes Betlehem Dávid és ötödik Fábián Bettina is ott lesz a találkozón.

Rasovszky Kristóf már a párizsi olimpián is zöld sapkát húzott, pedig akkor még nem a Fradi sportolója volt. Fotó: Csudai Sándor

– Ha időm és energiám engedi, szeretek kijárni sporteseményekre, várom már a Fradi meccsét is – árulta el lapunknak Rasovszky Kristóf. – Nem állítom, hogy nagy szakértő vagyok a fociban, de azért valamilyen szinten képben vagyok, a válogatott mérkőzéseit nem szoktam kihagyni, a Bajnokok Ligája és az Európa-liga eredményeit is követem.

Rasovszky a párizsi olimpiáig Veszprémben edzett Szokolai László vezetésével, akivel pályafutása legnagyobb sikereit érte el. Az olimpia után azonban a feleségével új életet kezdtek Budapesten, és a Fradi úszószakosztályához igazolt. Mint mondta, különleges egy ekkora klubhoz tartozni.

– Össze szoktunk futni a futballistákkal is a népligeti edzőközpontban, de általában váltjuk egymást, mert az úszásban elég korán vannak az edzések, így én indulok hazafelé, amikor ők kezdik a napot – mesélte Rasovszky. – Nagyon jól érzem magam a Fradiban, van hangulata annak, hogy egy ilyen nagy klubban különböző sportágak képviselőivel együtt ugyanazokat a színeket képviseljük.

A Fradiban más a felkészülése, de ez volt a cél

A jó légkör egy dolog, szakmailag azonban mindenképpen nagy váltást hozott Rasovszky karrierjébe az átigazolás.

– Változott a felkészülésem, de valahol ez is volt a cél, hogy új impulzusokat kapjak – reagált a felvetésünkre. – Úgy érzem, hogy jó úton haladunk, de erről majd csak a versenyek adják meg az igazi visszajelzést.

Idén nyáron Szingapúrban rendezik a világbajnokságot, Rasovszky pedig a tíz kilométer regnáló olimpiai és világbajnokaként (hisz tavaly Dohában vb-t is nyert) papíron az egyik legnagyobb esélyes.

– Idén lesz Európa-bajnokság és világbajnokság is, mindkettőn szeretnék kifejezetten jól szerepelni, egyéniben dobogóra állni, plusz a váltóval is eredményeket elérni – fedte fel céljait. – A nyílt víz mellett egyre inkább ott lebeg a szemem előtt, hogy medencében is kijussak a vb-re, főleg a 400 és 800 gyors mozgatja meg a fantáziámat. Az áprilisi ob-t várom már emiatt, ahol szeretnék szintidőt is teljesíteni a vb-re.

Rasovszky Kristóf szíve fájt Szokolai László miatt

Januárban nagy hullámokat vert az Év Sportolója Gála, amelyen a legjobb férfi sportoló címéért három olimpiai bajnok úszónk , Rasovszky mellett Milák Kristóf és Kós Hubert versenyzett, s végül az utóbbi nyert.

Igazán nagy port azonban az év edzője kategória végeredménye kavart , amelyben nem Szokolai László lett a győztes, hanem a női kézilabda-válogatottal Eb-bronzot szerző Golovin Vlagyimir. Pedig Szokolai Rasovszky révén olimpiai és világbajnokot, Betlehem révén olimpiai bronzérmest, Sárkány Zalán révén pedig rövidpályás világbajnok úszót adott tavaly, hogy csak a legnagyobb eredményeit emeljük ki.

– Fel voltam készülve arra, hogy nem én nyerek, mert ha megnézzük, a top háromban mindhármunknak voltak szép eredményei az olimpiai bajnoki cím mellett is. Nehéz lehetett rangsorolni, hogy ezekből kinek mi az értékesebb, és nekem semmi bajom nem volt azzal, hogy Hubi lett az első – felelte kérdésünkre Rasovszky, majd hozzátette: