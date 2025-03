Európa-liga: Manchesterben is tizenegyesek döntöttek, de nem úgy

Az Európa-liga nem maradt mentes a meglepetéstől, bár a nyolcaddöntők visszavágóinak a zöme nem hozott hihetetlen fordulatokat. Néhány párharc gyakorlatilag már az első mérkőzésen eldőlt, néhány viszont nagyon is nyitott maradt a továbbjutást tekintve. A norvég Bodö/Glimt például hazai pályán 3-0-ra nyert, majd az Olimpiakosz vendégeként már négyre is növelte összesítésben az előnyt, a görög csapat azonban eredményesen harcolt a becsületéért, végül 2-1-re nyert, de ezzel kiesett.

A norvég Bodö/Glimt játékosai így örültek a továbbjutásnak Fotó: AFP

Az Eintracht Frankfurt 2-1-re győzött Amszterdamban az Ajax ellen, hazai pályán ehhez hozzátett még egy 4-1-et, egy percig sem forgott veszélyben a továbbjutása. Akadt viszont min izgulniuk a Lazio híveinek. Az olasz csapat a Ferencvárost búcsúztató Viktoria Plzen otthonában 2-1-re győzött, Rómában viszont a csehek szereztek vezetést a második félidő elején, ám nem lett hosszabbítás, mert a Lazio a hajrára fordulva kiegyenlített, és várhatja a következő ellenfelet.

Volt meglepetés is az Euroligában

Az AS Roma 2-1-es előnnyel utazott Bilbaóba, ám a haditerve már a 11. percben felborult, amikor Marc Hummels utolsó emberként szabálytalankodott, és játékvezető kiállította. Az Athlétic élt is az emberelőnnyel, Nico Williams kétszer is betalált, a vége 3-1 lett a baszkok javára. A Lyon két győzelemmel lépett a nyolc közé, a bukaresti 3-1 után otthon 3-0-ra nyert az FCSB ellen.

A tizenegyesek játszották a főszerepet az Old Traffordon. A Manchester United és a Real Sociedad az első meccsen 1-1-re végeztt egymással, és a visszavágón a vendég spanyolok tizenegyesből szereztek vezetést. Az angolok a szünet előtt tizenegyesből egyenlítettek, majd a második félidőben ugyancsak büntetőből fordítottak, mindkétszer Bruno Fernandes volt a magabiztos ítéletvégrehajtó.

Miután a hét perccel korábban beállt Aramburut a játékvezető kiállította a 63. percben, a Manchester United az utolsó fél órában egykapuzott, és a 87. percben Bruno Fernandes akcióból is betalált, majd ezzel nyert 4-1-re az angol együttes, és továbbjutott.

A holland AZ Alkmaar csak ráijeszteni tudott a Tottenhamre. Vezetést szerzett Londonban, ám az angolok végül hozták a meccset 3-1-re, és várhatják a folytatást. Az elején említett megleptés pedig az volt, hogy a török Fenerbahce miután otthon kikapott 3-1-re, Glasgow-ban Sebastian Szymanski duplájával 2-0-ra nyerni tudott. A hosszabbításban eleinte Jose Mourinho csapata előtt adódott több helyzet, a végén a házigazda veszélyeztetett inkább, de újabb gól nem született. Tizenegyesek döntöttek a továbbjutásról, ebben a Rangers bizonyult jobbnak 3-2-re.