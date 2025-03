Edzője Kerkez Milosról beszélt, szavai a Liverpoolnak is fontos üzenet

Az brit médiában visszatérő téma, hogy Kerkez Milos lehet a nyáron a Liverpool egyik fő célpontja, az elmúlt napokban a The Athletic jól értesült újságírója, David Ornsiein írt a magyar balhátvéd leigazolásának lehetőségéről, amire szerinte határozottan van esély, bár a Liverpoolnak valószínűleg mélyebben a zsebébe kell nyúlnia érte.

Kerkez Milos sokszor megállíthatatlan a Premier League-ben. Fotó: AFP

A Bournemouth mintha már készülne is Kerkez távozására, erre utalt, hogy januárban nyolcmillió euróért új balhátvédet igazolt a 19 éves argentin tehetség, Julio Soler személyében. Andoni Iraola, a csapat spanyol edzője most arról beszélt, hogy a fiatal játékos készen áll-e a Premier League kihívásaira, ami nagyban befolyásolhatja a Kerkez eladására mutatott hajlandóságot is, egyúttal a magyar játékossal hasonlította össze Solert.

– Milos fejlődése az előző szezontól mostanáig óriási volt, különösen mentálisan, ahogyan a meccsekhez közelít, a megbízhatósága, ahogy teljesít. Van egy folyamat, amelyen minden játékosnak át kell mennie, aki a Premier League-be érkezik, és az biztos, hogy Juliónak még meg kell tennie a magáét. Milos fizikailag erősebb, elitszintet képvisel, tele van energiával, és néha le is kell lassítani egy kicsit. Julio más. Technikailag jól bánik a labdával, érti a pozíciót. Azt, hogy megfelel-e az elvárásoknak, a fizikum dönt majd el. Egy nagyon más ligából érkezett, és ahhoz, hogy alkalmazkodjon a Premier League-hez, meg kell erősödnie.

Kerkez-ügyben üzenet a Liverpoolnak?

Iraola szavai egyrészt Kerkezt dicsérik, hiszen még ő is csak 21 éves, és még rengeteget fejlődhet, de már őt állítják mérceként a Premier League-ben. Másrészt egyértelműen arra utalnak, hogy a posztjára igazolt Soler egyelőre nem áll készen az angol élvonal kihívásaira. Kerkez az érkezése után rögtön kezdő volt, az argentinnak vélhetően több idő kell.

Ez megnehezítheti a magyar játékos nyári klubváltását is, hiszen a szerződése 2028-ig szól, a Bournemouth-nak nem kell kapkodnia az eladásával. A Liverpool üzenetet kapott: nagyon jó ajánlatot kell tennie, ha már most el akarja vinni a 28 millió euróra becsült magyar védőt.

Kerkez egyébként szombaton újra gólpasszt adott a Premier League-ben, az idényben 29 bajnokin már két gólja és öt asszisztja van.