A Barca klasszisa nagyon rosszul járhat, ha megvalósul a klub terve

A Barcelona tavaly nyáron mindent megtett Nico Williams megszerzéséért, de nem tudta garantálni a kiszemeltjének, hogy majd regisztrálni is tudja őt az idény kezdetére, ezért a gránátvörös-kék mez után vágyakozó szélső inkább maradt a helyén, az Athletic Bilbaónál. Azóta többnyire arról szólt a fáma, hogy a Barca már inkább Luis Díazt szeretné elcsábítani a Liverpooltól, de egyrészt a katalánok nem hajlandók kifizetni a kolumbiaiért várt 80-85 millió eurót, másrészt Díaz 28 éves, inkább egy fiatalabb játékosba invesztálnának ekkora összeget. És itt jön újra a képbe Nico Williams.

Nico Williams a Barcelona fő célpontja a nyáron. Fotó: APA-PictureDesk/Severin Aichbauer

Egybehangzó sajtóértesülések szerint a Barcelona újabb hadjáratot indított a 22 éves futballistáért, akit barátja, Lamine Yamal is tárt karokkal vár a csapatnál. De nem egyszerű a helyzet, mert több klub is verseng Nico Williamsért, amelyek ráadásul jobb anyagi helyzetben vannak a még mindig küszködő Barcánál, mint például a Bayern München.

Amikor a katalánok merész álmairól értesült, a La Liga elnöke, Javier Tebas igyekezett szét is zúzni ezeket, amikor arra hívta fel a figyelmet, hogy a Barcelona továbbra sincs olyan helyzetben, hogy játékosokat igazoljon, a regisztrálásukról nem is beszélve.

A Barcelona a csapakapitányát is eladná

A The Athletic információi szerint a klub emiatt megválna néhány nagy névtől, köztük a csapatkapitányától is. Marc-André ter Stegen súlyos sérülés miatt majdnem a teljes előző idényt kihagyta, a vészhelyzetben a nyugdíjból visszahívott Wojciech Szczesny viszont a várakozásokat felülmúlva teljesített, ami úgy tűnik, szerződéshosszabbítást érhet neki. De Ter Stegen nem feltétlen lengyel társa miatt kerülhet bajba, hanem azért, mert a pletykák alapján a városi riválishoz tart az Espanyol futballistája, Joan García is, a korábbi első számú kapus pedig nemhogy a második, talán a harmadik helyre szorulna a sorban.

Törökországban már tudni vélték, hogy Sallai Roland klubja, a Galatasaray dobhat mentőövet a parkolópályára kerülő klasszisnak, már megegyezésről írtak, ám Ter Stegen cáfolta ezen értesüléseket, mert ha rajta múlik, akkor kitölti a 2028 nyaráig szóló szerződését.

De a jelek szerint a Nico Williamsnek udvarló Barcelonának mások az elképzelései. A The Athletic úgy tudja, a klub a német kapus mellett Ansu Fatinak, Pau Victornak, Pablo Torrénak is új csapatot keres, legalább kölcsönbe elengednék a három fiatalt. Bár Hansi Flick vezetőedző megtartaná őket, és Ronald Araújo és Andreas Christensen is a katalán gigásznál képzeli el a jövőjét, a Barca megfelelő ajánlat esetén az uruguayi és a dán védőtől is megválna.