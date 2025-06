Yamal árulkodó megjegyzést tett, teljesülhet a Barcelona-szurkolók régi vágya

Tavaly sokakat meglepetésként ért Nico Williams fantasztikus játéka, aminek következtében jelentősen megnőtt az ázsiója, és persze ettől az ára is. A labdarúgó Európa-bajnokság döntőjének legjobb játékosa iránt óriási lett a kereslet, több topcsapat, köztük a Barcelona is soraiban szeretné tudni, amiért minden követ megmozgatnak. Egyelőre azonban homály fedi, hogy ki lesz a befutó a szélsőért, már ha az Athletic Bilbao egyáltalán értékesíteni szeretné a játékjogát. Lamine Yamal nagy hatással lehet a történésekre.

Yamal kulcsszereplő lehet abban, hogy teljesüljön a Barcelona-szurkolók régi vágya: Nico Williams leigazolása. Fotó: AFP/Franck Fife

Tavaly kútba esett az üzlet

A Barcelona 17 éves szélsője már tavaly az Európa-bajnokság után is hangoztatta, hogy szeretne klubszinten is együtt futballozni az Athletic Bilbaóban szereplő Williamsszel, a kívánsága tavaly nyáron azonban még nem teljesült. Talán majd most?

Mindenesetre a Barcelona helyzetét megkönnyíti, hogy Williams egyértelműen hajlandóságot mutat az átigazolásra, ezt már tavaly is jelezte. Az átigazolásból akkor végül semmi nem lett, mert a katalán klub pénzügyi helyzete miatt nem tudott garanciát vállalni arra, hogy be tudja majd regisztrálni új szerzeményét az idény kezdetére, így a játékos maradt a Bilbaónál.

Lamine Yamal csábíthatja Nico Williamst?

Ezzel ellentétben most úgy fest, hogy stabilabb a Barcelona anyagi helyzete, így akár nyélbe is ütheti az üzletet. Mindemellett a hírek szerint a spanyol válogatott támadó pedig még a fizetéscsökkentésre is hajlandó, hogy a válogatott mellett klubszinten is együtt futballozhasson Lamine Yamallal.

Nico Williams kivásárlási ára 60, a bérigénye pedig évi 20 millió euró.

Úgy fest, Lamine Yamal figyelemmel követi az eseményeket, és minden erejével azon van, hogy valóban létrejöjjön az üzlet, ugyanis a minap posztolt is egy történetet a közösségi oldalára, melyen Nico Williamsszel szerepel ölelkezve. Mellé pedig a következő szöveget írta: „Tic Tac Tic Tac…” – szúrta ki az Origó.

A Barcelona levesébe köphet a Bayern München

Német sajtóértesülések szerint ezt a Bayern München úgy áll az üzlethez, mint a Barcelona: mindent megadna azért, hogy Nico Williams náluk folytassa. Ennek nincsenek anyagi akadályai. Kérdés, hogy a spanyol válogatott játékos valóban csak a katalán együttes kedvéért hajlandó-e elhagyni szeretett csapatát.

A Transfermarkt szerint a bajor gigász eddig a befutó: 70 százalék esélyt látnak arra, hogy a Bayern tudja leigazolni Willamst, és „csak” 56-ot, hogy a Barcelona lesz a következő klubja.

A két szám nem véletlenül magasabb, mint 100 százalék. Mindenesetre az biztos, hogy a nyár egyik legnagyobb kérdése áll még előttünk.