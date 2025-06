A budapesti döntőre készülve az UEFA megint megkutyulja a BL-t

Több szempontból történelmi volt a Bajnokok Ligája 2024/25-ös idénye, ami a Paris Saint-Germain sikerével ért véget. Az idei évad volt az első, ami 36 csapattal indult, és az alapszakaszban négyfős csoportok helyett ligafázissal döntötte el, hogy mely együttesek szállhatnak harcba a kieséses szakaszban a BL-serlegért. Tizenhat helyett 24 együttes lépett tovább az alapszakaszból, az első nyolc helye garantált volt a nyolcaddöntőben, míg a 9–24. helyen végzett gárdák play-off körben csaptak össze a maradék helyért. A torna lebonyolítása ezután már a régi, megszokott formában zajlott. Az UEFA néhány nappal a Bajnokok Ligája-finálé után új ötlettel állt elő, ami a sorozat negyeddöntős és elődöntős fázisát érinti erőteljesen.

Megvan már a 82 csapat, amely jövőre harcba száll a BL-serlegért. Fotó: Foto Olimpik/ AFP

Változik a BL kieséses szakaszának lebonyolítása

Az UEFA klubverseny-bizottsága a szombati Bajnokok Ligája-döntő előtti ülésén fogadta el a módosítást, aminek a hátterében az alapszakasz legjobb csapatainak megjutalmazása áll. A ligafázis még kiemeltebb szerepet kap, ugyanis immár nemcsak az számít, hogy valaki a nyolcban vagy a 9–24. helyek valamelyikén végzett, hanem a pontos helyezés egészen az elődöntők sorsolásáig kiemelt fontosságú lesz.

A BL 2025–26-os idényétől az alapszakasz során előrébb végző csapatok nemcsak a nyolcaddöntőben, de a negyed- és elődöntőben is élvezhetik a hazai pálya előnyét, irányított sorsolással minden esetben otthon játszhatták a kieséses párharc második meccsét.

Az idei szezon elődöntőiben a Paris Saint-Germain (15.) és az Internazionale (4.) is hazai pályán játszotta a visszavágót, annak ellenére, hogy a tabellán hátrébb végeztek, mint ellenfeleik, az Arsenal (3.) és a Barcelona (2.). A PSG és az Inter is a visszavágó megnyerése után jutott be a döntőbe.

Volt némi vita arról, hogy a magasabban rangsorolt ​​klub választhatna, hogy hazai pályán vagy idegenben kíván játani a visszavágón, de úgy döntöttek végül, hogy az automatikus sorsolási sorrendet alkalmazzák. Ugyanez a változás várhatóan az UEFA Európa-ligára és a Konferencialigára is vonatkozik majd.

Nem történt más változtatás, hiába szóltak a pletykák arról, hogy a tizenegyesrúgások előtti hosszabbítást eltörlik, vagy hogy az azonos országból származó klubok nem játszhatnak egymással a kieséses szakaszan. Bár a 2025–26-os szabályzatot már közzétették, módosítás továbbra is végrehajtható, ha a végrehajtó bizottság jóváhagyja.

Budapesten küzdenek meg a BL-serlegért

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) végrehajtó bizottságának döntése értelmében 2026-ban Budapesten, a Puskás Arénában rendezik a labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjét. Magyarország a története során először adhat otthont a klubfutball legrangosabb mérkőzésének, amelyre eddig 15 ország 28 városának 32 stadionjában került sor.

A 2019-ben átadott Puskás Arénában ez lesz a harmadik európai kupadöntő a 2020-as Szuperkupáért kiírt mérkőzés és az Európa-liga 2023-as fináléja után.

Ezzel a 82 csapattal indul a következő idény

A selejező első fordulójában csatlakozik: kiemelt: Ludogorec (bolgár), FCSB (román)l Olimpija Ljubljana (szlovén)l Malmö FF (svéd)l Zalgiris Vilnius (litván), RFS (lett), Zrinjski Mostar (bosnyák), Lincoln Red Imps (gibraltári), KuPS (finn), The New Saints (walesi), Drita (koszovói), Breidablik (izlandi), Linfield (északír), Buducsnoszt Podgorica (montenegrói)

nem kiemelt: Milsami Orhei (moldovai), Kajrat Almati (kazah), Shelbourne (ír), Noah (örmény), Víkingur (feröeri), Differdange 03 (luxemburgi), Hamrun Spartans (máltai), Iberia 1999 (grúz), Egnatia, Rrogozhinë (albán), Levadia Tallinn (észt), Dinamo Minszk (fehérorosz), Shkëndija (északmacedón), Inter Club d’Escaldes (andorrai), Virtus (San Marinó-i) A selejtező második fordulójában csatlakozik: bajnoki ág kiemelt: FC Köbenhavn (dán), Crvena zvezda (szerb), Ferencvárosi TC (magyar), Maccabi Tel-Aviv (izraeli), Slovan Bratislava (szlovák), Qarabag (azeri), Dinamo Kijev (ukrán), Lech Poznan (lengyel)

bajnoki ág, nem kiemelt: NK Rijeka (horvát), Pafosz (ciprusi)

nem bajnoki ág, kiemelt: Rangers (skót),Salzburg (osztrák), Viktoria Plzen (cseh)

nem bajnoki ág, nem kiemelt: Servette (svájci), Brann Bergen (norvég), Panathinaikosz (görög) A selejtező harmadik fordulójában csatlakozik: nem bajnoki ág, kiemelt: Benfica (portugál), FC Bruges (belga), Feyenoord (holland)

nem bajnoki ág, nem kiemelt: Nice (francia), Fenerbahce (török) A rájátszásban csatlakozik: bajnoki ág: Celtic (skót), Bodö/Glimt (norvég), FC Basel (svájci), Sturm Graz (osztrák) Főtáblások: 1. kalap: Real Madrid (spanyol), Manchester City (angol), Bayern München (német), Liverpool FC (angol), Paris Saint-Germain (francia), Internazionale (olasz), Chelsea (angol), Borussia Dortmund (német), FC Barcelona (spanyol)

további csapatok: Arsenal (angol), Newcastle United (angol), Tottenham Hotspur (angol), Napoli (olasz), Atalanta (olasz), Juventus (olasz), Atlético Madrid (spanyol), Athletic Bilbao (spanyol), Villarreal (spanyol), Bayer Leverkusen (német), Eintracht Frankfurt (német), Olympique Marseille (francia), Monaco (francia), PSV (holland), Ajax (holland), Sporting CP (portugál), Union SG (belga), Galatasaray (török), Slavia Praha (cseh), Olympiakosz Pireusz (görög)

