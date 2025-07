Nem indulhat a vb-n a Duna Arénából kitiltott magyar úszó, reagált a szövetség

A Debreceni SI kétszeres Európa-bajnoki bronzérmes sportolónője, Burián Katalin áprilisban a kaposvári úszó országos bajnokságon 50, 100 és 200 méteres hátúszásban is aranyérmet szerzett. Mint elmondta, jelenleg mindkét hosszabb távon neki van a legjobb időeredménye 2025-ből a magyarok közül, a szövetség válogatási elvei miatt mégsem lehet ott a szingapúri vizes világbajnokságon, amelynek medencés úszóversenyei július 27-én kezdődnek. A magyar színeket Komoróczy Lora (50 és 100 m), Molnár Dóra (100 m) és Szabó-Feltóthy Eszter (200 m) képviseli majd női hátúszásban.

Burián Katalin elfogadja a Magyar Úszószövetség döntését a világbajnoki indulással kapcsolatban. Fotó: MTI/Derencsényi István

A harmincéves Burián csütörtökön a közösségi oldalán osztotta meg, milyen érzések kavarognak benne a vb-ről való lemaradással kapcsolatban. „Erről a vb-ről most lemaradok, bár idén nekem van a legjobb időm 100-on és 200-on, a válogatási elvek szerint nem vagyok jogosult az indulásra (tavalyi idők számítása miatt 3. idővel rendelkezem), amivel abszolút számoltam, így nem meglepetés, nem neheztelek, teljesen elfogadom. Úgyhogy itthonról szurkolok a testvéremnek, aki viszont ott lesz!!!” – utalt Burián Gergelyre, a magyar férfi-vízilabdaválogatott kerettagjára a három évvel idősebb nővére, aki a teljes magyar küldöttségnek drukkol.

Összességében jó volt a felkészülésem, sajnos egy kisebb betegség hátráltatta a végét, de gondolom, az sem volt szerencsés, hogy a főversenyem előtt az utolsó és egyben legfontosabb héten kitiltottak a Duna Arénából, és nem tudtam normálisan edzeni a csapatommal.

„Az edzőimnek nagyon köszönöm a sok segítséget és támogatást, amit kaptam a felkészülés alatt. Jövőre még biztos, hogy teljes erővel felkészülök az Eb-re, de addig is kipihenem magam, és nyaralgatok egy kicsit” – tette hozzá Burián, a „főversennyel" a június végén rendezett római Sette Colli elnevezésű nemzetközi úszóversenyre utalva, amely a vb-kvalifikációs időszak utolsó lehetősége volt.

Az azóta már Görögországból is fényképeket posztoló Burián Katalin a bejegyzésével indulatokat váltott ki, így nem sokkal később frissítette a posztját: „Az írásommal tényeket közöltem, a szövetség végig segített engem a felkészülésem alatt! Minden ezzel ellentétes információ hamis!” – tette hozzá az úszónő.

A MÚSZ reakciója Burián posztjára

A bejegyzéssel kapcsolatban megkérdeztük a Burián által megvédett Magyar Úszószövetséget (MÚSZ) is. A szövetség sajtófőnöke a válaszában kiemelte, hogy Magyarországon kezdettől fogva a World Aquatics (korábban FINA) elve a válogatási módszer, miszerint az előző év legfőbb versenye is mindig beleszámít a szintidőkbe – és az ob-ken egyébként is ritkán úsznak A szintes időeredményeket a sportolók.

Hozzátette, a feltételek mindenkinek ugyanazok és tökéletesen ismertek voltak, így például ha Burián Katalin állt volna vb-kvótaszerző helyen egy tavalyi idejével, jó eséllyel a riválisai teljesen másképp készültek volna az országos bajnokságra, hogy ott esetleg jobbat ússzanak nála.

Ami az említett kitiltást illeti, a MÚSZ sajtófőnöke elmondta, ezt a döntést a Duna Aréna vezetői hozták a házirend sorozatos megszegésére hivatkozva.

A medencés és nyílt vízi számokban összesen 25 magyar versenyző indul majd el a szingapúri vizes világbajnokságon, közülük a medencés viadalon 23 úszó áll rajthoz július végén.