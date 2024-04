Milák olyat tett az ob-n, amire azelőtt csak a tokiói olimpia előtt volt képes

A nagyközönség akkor hallhatott először nevéről, amikor a 2017-es budapesti világbajnokságon mindössze 17 évesen egy bizonyos mögött ezüstérmet szerzett, ami akkoriban meglepetésnek számított. Azóta már az a meglepő, ha Milák nem nyer, s bár a 200 pillangó a fő száma, a rövidebb távon is világbajnok volt már 2022-ben, ugyancsak a Duna Arénéban.

Milák Kristóf öt aranyérmet szerzett az ob-n. Fotó: MTI/Kovács Tamás

Most ugyanitt az ob-n állt rajthoz Milák 100 pillangón, és nagy fölénnyel meg is szerezte a győzelmet, méghozzá 50,99 másodperces idővel. Ez idén a világ harmadik legjobb ideje a számban, amivel a februári dohai vb-n is aranyérmes lehetett volna, csak ugye nem indult el. Ahogy a mostani ob előtt az elmúlt egy évben sehol sem.

Milák tehát a hat számából öt aranyat és egy ezüstöt szerzett (egyedül Szabó Szebasztián tudta legyőzni 50 pillangón). Ez azért érdekes, mert négynél több győzelmet csak egyszer aratott az ob-n, 2021-ben, a tokiói olimpia előtt, amikor hatszor nyert. Történetesen olimpiát idén is rendeznek, Párizsban. A 24 éves bajnok megmutatta, hogy hiába készült idén csak öt hetet az edzőjével, Virth Balázzsal, továbbra is számolniuk kell vele a nemzetközi riválisoknak is.

Az ob másik nagy visszatérője Hosszú Katinka volt, aki tavaly édesanya lett, ezután vette fel újra a versenytempót. Ő a záró napon szintén 100 pillangón állt rajthoz, de nem bírta a többnapos terhelés végét, a nyolcadik helyen ért célba 1:02,68 perces idővel, ami jócskán elmaradt az olimpiai szintidőtől (57,92 másodperc). Hosszú 200 vegyesen szerepelt a legjobban, amelyben bronzérmet szerzett, de az ideje akkor is messze volt a párizsi indulást jelentő határtól, 400 vegyesen pedig ötödik lett és több mint tizenkét másodpercet kapott a berobbanó 15 éves Jackl Vivientől. Hosszú korábban elmondta, hogy a belgrádi Európa-bajnokságon lehet olyan formában, hogy a június 23-i határidőig kiharcolja az olimpiai részvételt.

Az ob utolsó napjának legjobb teljesítményét a 200 háton nagy egyéni csúccsal győztes Telegdy Ádám mutatta be, aki ezzel megelőzte az Eb-ezüstérmes Kovács Benedeket az olimpiai rangsorban, kettejük élet-halál harcáról itt írtunk bővebben. Ugyancsak 200 háton a nők között Burián Katalin is olimpiai szintidőn belül úszott, de ő nem tudta megelőzni a rangsorban előtte álló Szabó-Feltóthy Esztert és Molnár Dórát, így jelenleg nem tekinthető olimpiai résztvevőnek.