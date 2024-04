Nincs több titok, kiderül az igazság Milák Kristófról és Hosszú Katinkáról

A háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinkát a 2022-es római Eb óta nem láthattuk versenyezni, amely után újra megházasodott, majd tavaly életet adott a kislányának, így logikus volt, hogy nem versenyzett. Sokan arra számítottak, hogy komolyabb szinten már nem is fog, ám ő a szülés után, közel a 35-höz (május 3-án tölti be) is megpróbál kijutni a párizsi olimpiára.

Milyenek Hosszú Katinka esélyei?

A római Eb-n a fő számai közül 200 vegyesen 2:12,52-t, 400-on pedig 4:45,07-et úszott, mindkettőben több mint egy másodperccel elmaradt az olimpiai szintidőtől. Tehát ahhoz, hogy kijusson Párizsba, egy jobb formának örvendő Hosszú Katinkát kellene viszontlátnunk másfél éves kihagyás után, mint akit legutóbb láttunk. Három számban nevezett az ob-re, ma 200 vegyesen kezd, ami után 400-on és 100 pillangón indulhat még.

Hosszú Katinka immáron anyaként tér vissza a versenyzéshez. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Nincs még olimpiai kvótája a 200 pillangón 2019-ben világbajnok Kapás Boglárkának sem, aki idén visszavonul.

– Dohában öt század hiányzott neki a szintidőhöz, de most jobb állapotban van, szerintem képes lesz megcsinálni, és nem is akarjuk ezt tovább húzni – felelte érdeklődésünkre a tanítványáról Virth.

Kapás férje – az egyébként Güttler Károllyal készülő – Telegdy Ádám is végzett közös edzéseket Virth Balázzsal. Rá 200 méteres hátúszásban az ob egyik legnagyobb meccse vár, hiszen a szám világbajnoka, és az Eb-ezüstérmes Kovács Benedek is előtte van a sorban. Kós nem jött haza az ob-re, az Egyesült Államokban készül az olimpiára, Telegdynek azonban az sem elég, ha szimplán legyőzi Kovácsot, jobb időt kellene úsznia, mint amilyen az ő szintideje, hogy a tokiói olimpiai ötödik helye után Párizsban is ott lehessen 200 háton.

Európa-bajnokunk is a párizsi indulásért küzd

Az ob egyik nagy kérdése sorsa is, aki 2022-ben Hosszú Katinka nyomdokába lépve Európa-bajnok volt 400 vegyesen, ám az olimpiai szintet még nem úszta meg, ráadásul januárban egy műtéten is átesett.