Fény derült Milák Kristóf listájára, őrületes visszatérésre készül

Legutóbb a tavaly áprilisi ob-n láthattuk versenyezni Milák Kristófot, aki ezután felhagyott az edzésekkel, és a tavalyi év fő versenyét, a fukuokai világbajnokságot a MÚSZ jóváhagyásával kihagyta, hogy testileg-lelkileg feltöltődjön. Az igazi bajok ezután kezdődtek, mivel Milák szeptemberben sem kezdte el a felkészülést az idén nyári párizsi olimpiára, végül az öntörvényű zseni az év elején kezdett el edzeni, így a dohai vb-t is kihagyta februárban, s csak azután csatlakozott újra edzője, Virth Balázs csapatához, amellyel az elmúlt két hétben Tenerifén vett részt edzőtáborban.

hat számban térhet vissza a hosszú kihagyása után az ob-n. Fotó: MTI/Derencsényi István

Hogy milyen formában van Milák, arról nagyon kevés információ van, ugyanis továbbra is kerüli a nyilvánosságot, a spanyolországi edzőtáborból közzétett fotókon sem szerepelt, és az uszodák környékéről származó hírek szerint azt sem szereti, ha mások beszélnek róla. Szombaton lapunk is beszámolt róla, hogy minden valószínűség szerint a 24 éves úszó végre visszatér az ob-n. Az viszont sokatmondó – és pozitív – lehet, hogy Milák hat egyéni számban is benevezett az ob-re, tehát igencsak bevállalós visszatérést tervez.

Milák ezekben a számokban térhet vissza

A MÚSZ rendszerében már látni lehet, hogy kik és milyen számokban adták le a nevezésüket. Ezek alapján a 200 méteres pillangóúszásban olimpiai címvédő és világcsúcstartó klasszis rögtön az ob első napján, április 9-én vízbe ugrik 100 gyorson, amelynek tartja az országos csúcsát a dohai vb-n bronzérmes Németh Nándortól korábban elnyerve azt. Másnap Milák a fő számában, 200 pillangón mutathatja meg igazán, hol tart a felkészülésben, de jelen állás szerint elindulhat 50 és 200 gyorson, valamint 50 és 100 pillangón is, tehát a két úszásnem három-három távján nevezett be az ob-re.