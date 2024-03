Nagy hír Milák Kristófról: kiderült, mikor és hol láthatjuk versenyezni újra

Pénteken fejeződött be Tenerifén a magyar úszóválogatottak háromhetes melegégövi edzőtábora, amely előtt még az is kérdés volt, hogy egyáltalán elutazik-e Spanyolországba az olimpiai, világ- és Európa-bajnok is, vagy marad itthon, és újra az edzője nélkül folytatja „csendes” felkészülését a párizsi olimpiára. Milák végül megjelent Ferihegyen, felült a gépre és Tenerifébe érkezve a társaival együtt munkába is állt, bár információk azóta sem érkeztek róla, a Magyar Úszószövetség Facebook-oldalán megosztott tenerifei fotókon sem szerepelt.

Az edzőtábor pénteki zárónapjának estéjén derítette ki az SzPress Hírszolgálat, hogy régen várt visszatérőként Milák Kristóf is rajthoz áll az április 9-én kezdődő budapesti országos bajnokságon. A BHSE 24 esztendős sportolója tavaly áprilisban, az akkor picit később, 19-én kezdődött, Kaposváron megrendezett ob-n versenyzett legutóbb, akkor a 200 pillangót ígéretes 1:52,88 perces idővel nyerte meg.

Milyen számokban állhat rajthoz Milák?

Azt most még nem sikerült megtudni, hogy a bajnokságon milyen számban, illetve számokban készül rajtköre állni Milák Kristóf, de vélhetően a két legfontosabb számában, 100 és 200 pillangón elindulhat. Virth Balázs versenyzőjéről egyelőre azt sem tudni, hogy ha túl lesz az ob-n, akkor vajon csak az olimpiára összpontosít, vagy a júniusban esedékes belgrádi Európa-bajnokság kihívásának is eleget kíván tenni.

Tenerifén Virth versenyzői közül Telegdy-Kapás Boglárka, Márton Richárd, Telegdy Ádám és Zombori Gábor keményen végig dolgozta a három hetet, Verrasztó Dávid viszont csak másfél hetet töltött a spanyolországi sportközpontban.