Megtörte a csendet, Teneriféről üzent Milák Kristóf edzője

Két hete arról számoltunk be, hogy a 200 méteres pillangóúszás olimpiai bajnoka, Milák Kristóf elutazott a magyar úszóválogatott tenerifei edzőtáborába. Mindez azért bírt hírértékkel, mert a 24 éves sportoló korábban hónapokig nem nyilvánult meg, sokan pedig már az olimpiai részvételét is megkérdőjelezték. Milák továbbra is Budapesttől távol, Tenerifén készül Márton Richárd, Zombori Gábor és Telegdy Ádám társaságában.