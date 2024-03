Milák Kristóf esetében türelemre int a kilencszeres olimpiai bajnok legenda

Bob Bowman a legjobbat akarja Kós Hubertnek

Az amerikai úszólegenda Kós Hubertről is elmondta a véleményét. A 200 méteres hátúszás 2023-as vb-aranyérmese Spitz szerint a lehető legjobb kezekben van Bob Bowmannél, aki anno Michael Phelps edzője is volt. közismerten kihagyta a dohai vb-t, de Spitznek nincs kétsége afelől, hogy jól döntött-e.

– Bob Bowman talán az egyik legjobb edző a világon. Gondoljunk csak bele, ő edzette Michael Phelpst is. Szerintem nagyon nehéz lenne a döntését megkérdőjelezni, hogy miért tanácsolta az olimpiai felkészülés érdekében Kós Hubertnek, hogy hagyja ki a dohai vb-t. Nemcsak fizikailag kell felkészülni az olimpiára, hanem mentálisan is. Nem feltételezem, hogy Bowman egy szemernyit is engedne abból a maximalizmusból, amivel bármelyik úszójához közelít, függetlenül attól, mely országból érkezik a versenyző. A sportágon belül a szakmai munkája ebben az értelemben kikezdhetetlen. Bowman mindig is hitt abban, hogy az úszó, ezúttal Kós Hubert érdeke az első és egyetlen, ami valóban számít – fogalmazott Mark Spitz.

