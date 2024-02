Márton Richárd készen áll Milák Kristóftól átvenni a stafétabotot

Márton Richárdnak valódi ötkarikás élményei is vannak, Tokióba egészen egyedi úton jutott el: 2019-ben felhagyott az úszással, és biciklis futárként dolgozott, majd Milák Kristóf edzőpartnereként lendült olyan jó formába, hogy ha egyéni számban nem is, de két váltó tagjaként úszhatott a 2021-ben megrendezett olimpián. Párizsra már egészen más a kiindulópont: két világbajnoki finálé után nem meglepő, hogy Márton Richárd ennél alább az idei olimpián sem adná.

– Az első számú cél, hogy döntőbe kerüljek 200 pillangón. Ha bekerülök, ott is mindent kiadok magamból, egyre többet készülünk arra, hogy a nagyon erős középdöntőhöz képest is még több energiát tudjak leadni a másnapi döntőben. Ha mindez ez egy éremre is elég lesz, akkor tényleg teljesül az álmom, ha hátrébb végzek a döntőben, akkor is elmondhatom, hogy olyan szintre jutottam el a karrieremben, amire 2019-ben, futárként nem gondoltam volna.

Az olimpia előtt Márton Richárd a tervek szerint részt vesz a júniusi belgrádi Európa-bajnokságon is, ahol a két évvel ezelőtti ezüstérmét és az akkori győztes Milák körüli kérdőjeleket figyelembe véve akár esélyes is lehet, de figyelembe kell venni a szokottnál is zsúfoltabb 2024-es versenynaptár összefüggéseit.