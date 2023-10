Megszólalt Milák barátja: Kristóf nem fogja abbahagyni, nyugodjon meg mindenki!

– Próbálok magamra fókuszálni, és magamat is nyugtatom. Azt üzenem mindenkinek, hogy tartson magában önkontrollt, tanulja meg, hogy a türelem rózsát terem. Kristóf nem fogja befejezni a versenyeket, nyugodjon meg mindenki! – üzente Márton Richárd, Milák Kristóf edzőtársa és jó barátja a Duna Arénában, ahol alighanem az utolsó mondata volt a hétvége legfontosabb kijelentése.

Márton Richárd visszavárja jó barátját, Milák Kristófot. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Korábban több cikkben is foglalkoztunk vele, hogy Milák a hosszúra szabott pihenője után a budapesti világkupán térhetett volna vissza a versenyzéshez, de végül itt sem indult el, ami már az edzője, Virth Balázs és a szövetségi kapitány, Sós Csaba nyilvános kritikáját is kiváltotta.

Milák hiányában Márton Richárdé a pillangó

Sokan aggódnak, hogy Milák nem találja a vissszautat az uszodába, és hirtelen kihunyhat a csillaga a jövő évi párizsi olimpia előtt. Márton Richárd, aki a legtöbbeknél jobban ismeri a klasszis úszót, a jelek szerint nem osztja ezt a vélemény. Mit mondhatnánk? Legyen igaza!

Márton egyébként hatodik lett a 100 pillangó döntőjében, amelynek idén nyárig Milák volt a világbajnoka. A magyarok közül a Telegdy–Kapás házaspár csinálta a show-t, amelynek mindkét tagja a dobogó harmadik fokán végzett.

Kapás jobban örült a férje sikerének

Kellett is nekik a sikerélmény, hiszen Telegdy Ádám fő számában, 200 háton a háttérbe szorult a Fukuokában világbajnoki címet szerző Kós Hubert és az Eb-ezüstérmes Kovács Benedek mögött. A szám tokiói olimpiai ötödik helyezettje azonban most megmutatta, hogy még vele is számolni kell: Kovácsot is megelőzve holtversenyben a harmadik helyen csapott a célba.