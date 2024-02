Milák Kristóf újabb vb-aranyérmet ajándékozott oda

A 200 méteres pillangóúszás éveken át magyar felségvíznek számított, öt éven át uralta e számot. Először a 2018-as glasgow-i Eb-n győzött, majd következtek az emlékezetes sikerek, a 2019-es vb-, a 2021-es olimpiai, majd a 2022-es hazai rendezésű világbajnokságon újabb világcsúccsal az újabb vb-arany. Ezután a 2022-es római Eb-n kettős magyar sikert ünnepelhettünk, hiszen Milák mögött Márton Richárd lett a második.

Honda Tomoru Milák Kristóf világcsúcsához képest gyenge idővel győzött 200 pillangón. Fotó: Georgio Perottino/Deep Blue Media

Aztán 2023 tavaszán váratlanul végeszakadt e sorozat, Milák leállt az edzésekkel és a mai napig nem durálta neki magát igazából a munkának. Simán győzhetett volna tavaly a fukuokai világbajnokságon, s ugyanezt mondhatjuk el most Dohában is.

Milák mögött három és fél másodperccel

Milák Kristóf a dohai vb-re sem utazott ki, így is kíváncsian vártuk a 200 méter pillangó döntőjét. Már menet közben, a részidők alapján érezhető volt, amiről később megbizonyosodhattunk, Milák közepes idővel is győzhetett volna, hiszen Honda Tomoru 1.53.88 perccel csapott elsőként célba, ez az eredmény több mint három és fél másodperccel gyengébb Milák világrekordjánál.

Márton Richárd hozta a tőle telhetőt, 1:55.76 perccel hatodik lett.

A többi magyar úszó is kitesz magáért a világbajnokságon. A nyílt vízen 10 km-en aranyérmes medencében is egyre versenyképesebb, 800 gyorson országos csúccsal ötödik lett. 200 gyorson Pádár Nikolett harmadik, 100 gyorson pedig Németh Nándor újabb remek úszással, a negyedik legjobb idővel jutott be a csütörtöki döntőbe, igazolva, hogy az éremesélyesek közé tartozik a klasszikus távon.