Történelmi magyar siker Dohában: Rasovszky Kristóf világbajnok!

S ezek után mi várható a párizsi olimpián?

– Azt beszéltem a feleségemmel otthon, hogy tíz kilométeren van már vb-, Eb-, olimpiai ezüstöm, de soha nem nyertem, és most már ez is megvan. Most mindenki engem akar majd megverni az olimpián, és nekem is magamat kell legyőzni. Sok munka van még előttünk, hogy Párizs is jól sikerüljön, de pozitív, hogy jól kezdtem az évet – fogalmazott Rasovszky.

Betlehem Dávid: Rohadtul bosszant, hogy legyilkoltak

A szám másik magyarja, Betlehem Dávid is kitett magáért, volt olyan pontja a versenynek, amikor Rasovszky és ő állt az első két helyen. A húszéves Betlehem a legvégéig küzdött a bronzéremért, de szerencsétlen helyzetben, mindkét oldalról a riválisok szorításában hajrázott, és végül célfotós elemzés döntött arról, hogy hatodik lett. Az éremről így lemaradt, de az olimpiai kvótát megszerezte (Rasovszkynak ez már a tavalyi vb-ezüsttel megvolt).

– Rohadtul bosszant, hogy legyilkoltak, mindenki rajtam akart előre úszni. Rohadtul bosszant a vége, az gyenge volt – fogalmazott zaklatottan Betlehem Dávid az M4 Sport kamerája előtt.

Szombaton a nők tíz kilométeres versenyében Fábián Bettina szerzett olimpiai kvótát.

Borítókép: Rasovszky Kristóf világbajnok (Fotó: MTI/Derencsényi István)