Nagy legyél! Magyari értett a szóból: vb-döntőben a magyar válogatott!

Abban többé-kevésbé mindenki egyetért, hogy a női mezőnyből, ha nem is annyira, mint néhány évvel ezelőtt, az Egyesült Államok továbbra is kiemelkedik, továbbá Spanyolország van a legközelebb hozzá. Ezt a véleményt tökéletesen alátámasztja az első elődöntő eredménye, az amerikaiak nem nagy különbséggel, de összességében meggyőzően nyertek 11-9-re a spanyolok ellen. Az amerikaiakkal és a spanyolokkal szerdán még nem volt dolgunk, e fejtegetésnek inkább az a lényege, hogy Görögország már a verhető kategóriába tartozik. Azzal együtt, hogy a két csapat legutóbbi meccsét a görögök nyerték az idei Európa-bajnokság csoportkörében (14-12), sőt később a bronzéremmel biztosították a párizsi kvótát, 2008 után jutottak ki ismét az olimpiára.

Keszthelyi Rita védekezik keménye. Cserébe a görögök őt is szigorúan fogták. Fotó: MTI/Kovács Tamás

Az Eb óta azonban a magyar válogatott látványos átalakuláson ment át. Az elődöntőre már szintén biztos kvótásként készülhetett és az ausztrálok, majd a hollandok elleni siker is növelhette a mieink önbizalmát. Könnyű mérkőzésre persze nem számíhattunk.

A görögök kezdték jobban a meccset, elhúztak 3-1-re, de még az első negyedben egyenlítettünk. A második negyed látszólag ugyanígy alakult, 4-6-ról jöttünk vissza 6-6-ra. Ám menet közben történt egy s más. Többek között Mihók Attila előtt le-, majd egy perc múlva visszacserélte Magyari Aldát. Hogy erre mi szükség volt? Nos, női válogatottunk kapusa olykor túlpörög, kicsit le kell nyugodnia. A szünet előtt látványosan igazolta, hogy rendben vannak az ideigei, a távoli görög lövést, ahelyett, hogy megfogta volna, inkább kifejelte.

A harmadik negyed 7-7-tel zárult, a döntés tehát az utolsó nyolc percre maradt. Érdekesség, hogy Keszthelyi Rita a 24 perc alatt egyszer sem lőtt kapura, igaz, rá érthetően nagyon vigyáztak a görögök.

Gólváltás után az utolsó három perc is egálról, 8-8-ról kezdődött. Két fájó ítélet után a bírók végre befújtak nekünk egy fórt, kimaradt... Majd egy vitatható gólt atak meg a görögöknek: 9-8 oda. Már az utolsó percen belül a mieink is kaptak egy előnyt. Mihók Attila időt kért, 39 másodperccel a vége előtt ez az utolsó esélynek tűnt. Leimeter, aki nem szívesen vállalja a nagy felelősséget, most megtette, s bevágta (9-9). 19 másodpercet kellett még kihúzni. Sikerült, 9-9, csakúgy, mint a Hollandia elleni negyeddöntőben, büntetők következtek.

– Nagy legyél! – Mihók Attila Magyari Aldának adott biztatása betöltötte az eégsz uszodát.

S Magyari nagy lett! Az első görög ötöst csak szemmel tolta a kapufára, a másodikat viszont már ki is védte, miközben nálunk Keszhelyi (a meccsen az első lövéséből), Garda és Szilágyi is bedobta. Két görög gól után Gurisatti már a döntőért dobott és bevágta!

Nyertünk 13-11-re és ott vagyunk a döntőben. Ahol az USA következik.

Vízilabda-vb, nők, elődöntő:

Egyesült Államok–Spanyolország 11-9

Magyarország–Görögország 13-11

Borítókép: Szilágyi Dorottya két gólt dobott (Fotó: MTI/Kovács Tamás)