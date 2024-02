„Nem vagyok sikerkapitány, ahogy kudarckapitány sem voltam”

Garda és Mahieu mellett a jelenlegi keretből Horváth Brigitta szintén a Dunaújváros játékosa (miként az Eb után kimaradt Szabó Nikolett is), de korábban szerepelt a DFVE-ben Gurisatti, Vályi és Szilágyi, sőt 2009–11 között Keszthelyi Rita s egy idény erejéig Magyari Alda is. Nem is a fél csapat. Több annál. Ez azért nem lehet a véletlen műve.