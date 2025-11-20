Zelenszkij hatalmas nyomás alatt: kulcsembere belebukhat a százmilliós korrupciós botrányba

A botrány már Washingtonban és Brüsszelben is aggasztja a döntéshozókat, mert a háborús támogatások alapja épp a jogállamiság és az átláthatóság ígérete volt.

Az ellenzék kormánybuktatásra készül

Petro Porosenko volt ukrán elnök – aki maga is hasonló botrány miatt bukott 2019-ben – bejelentette: frakciója aláírásgyűjtést indít a teljes kormány leváltására. Szerinte a helyzet már Ukrajna létezését veszélyezteti, ezért a kormányba vetett bizalmat „helyre kell állítani”.

Zelenszkij nem enged a nyomásnak, de kész átalakításokra

A Politicónak nyilatkozó források szerint Zelenszkij kijelentette közeli embereinek, hogy nem fogja kirúgni Jermakot. Ugyanakkor kész személyi változtatásokat végrehajtani a kormányban, sőt akár ellenzéki politikusokat is bevonna, hogy lehűtse a kedélyeket.

A döntés azonban továbbra is bizonytalan. Több kormánypárti képviselő úgy látja:

nagy az esély, hogy Jermak végül mégis megy – de majd elhisszük, ha látjuk.

A botrány egyre nő: az ukrán politika forrpontjához érkezett

A korrupcióellenes hivatal naponta hoz nyilvánosságra újabb részleteket a hangfelvételekről, amelyekben az Enerhoatom gyanúsítottjai korrupciós machinációkról beszélnek – és sokak szemében ezek Jermakhoz vezetnek.

Most minden szem Zelenszkijre szegeződik: végrehajtja-e a tisztogatást, vagy ragaszkodik legfontosabb emberéhez egy történelmi botrány közepén?

A döntése akár Ukrajna nyugati támogatásának további sorsát is befolyásolhatja.