Zelenszkij hatalmas nyomás alatt: kulcsembere belebukhat a százmilliós korrupciós botrányba

Ukrajnában belpolitikai földrengés zajlik: Volodimir Zelenszkij elnököt saját táborából és az ellenzék felől is egyre erősebben szorongatják, hogy menessze legfontosabb bizalmasát, Andrij Jermakot, az elnöki hivatal mindenható vezetőjét. A Politico szerint a százmilliós korrupciós ügy az ukrán politikai elit egészét megrázta, és akár a legsúlyosabb belpolitikai válsággá is eszkalálódhat. Jermakot a lehallgatási anyagokban egyesek „Ali baba” fedőnévvel emlegethették.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2025. 11. 20. 8:49
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Kijevben Rusztem Umerov ukrán védelmi miniszterrel, Andrij Szibiha külügyminiszterrel és Andrij Jermakkal az elnöki hivatal vezetőjével Forrás: Ukrán elnöki sajtószolgálat/AFP
Zelenszkij saját pártjából is már egyre többen követelik Jermak fejét, miközben az ellenzék is támadásba lendült, írja ukrán kormányzati forrásokra hivatkozva a brüsszeli Politico.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Andrij Jermak (Fotó: AFP/Sergei Gapon)

A helyzet csütörtökön érheti el a tetőpontot, amikor Zelenszkij rendkívüli egyeztetéseket tart miniszterekkel és parlamenti képviselőkkel, írta az Origo.

Korrupciós botrány az energiaszektorban – százmillió dolláros csalássorozat

A most kirobbant ügy az ukrán energetikai szektort rázta meg: a hatóságok szerint a Enerhoatom állami nukleáris energiavállalat körül százmillió dolláros visszaélés történt, titkos irodákon keresztül.

Több jelenlegi és volt tisztviselőt is letartóztattak, az ügy pedig gyorsan politikai fegyverré vált: Zelenszkij ellenfelei Jermakot próbálják a botrányhoz kötni, akit a lehallgatási anyagokban egyesek „Ali baba” fedőnévvel emlegethettek.

A korrupcióellenes hivatal azonban hivatalosan csak annyit mondott: „sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudják”, hogy Jermak szerepel a felvételeken.

Adrij Jermak tagad, szerinte minden vád alaptalan politikai támadás.

Jermak kulcspozícióban: egyesek szerint fél Ukrajnát irányítja

Andrij Jermak Zelenszkij egyik legnagyobb hatalmú embere: sok kijevi politikus „árnyékelnöknek” is nevezi. Ő szervezi az elnök diplomáciai kapcsolatait, irányítja az elnöki hivatalt, és minden fontos döntés rajta megy át.

Éppen ezért fájdalmas Zelenszkij számára, hogy már saját pártjából is többen lázadnak ellene – főleg amiatt, hogy korábban megpróbálta gyengíteni az ukrán korrupcióellenes szervezet függetlenségét, amely most az Enerhoatom-ügyet vizsgálja.

Egy magas rangú ukrán tanácsadó így fogalmazott:

Ő volt az, aki összetűzésbe keveredett a korrupcióellenes hivatallal. Ha ez nincs, a botrány talán sosem derül ki.

A háborús zűrzavarba érkezett a krízis – aggódnak a nyugati támogatók

A botrány különösen rosszkor érkezett Kijevnek: az ország óriási költségvetési hiánnyal küzd, és Zelenszkijnek el kell hitetnie a nyugati országokkal, hogy az Ukrajnának juttatott támogatások nem tűnnek el a korrupció útvesztőiben.

A botrány már Washingtonban és Brüsszelben is aggasztja a döntéshozókat, mert a háborús támogatások alapja épp a jogállamiság és az átláthatóság ígérete volt.

Az ellenzék kormánybuktatásra készül 

Petro Porosenko volt ukrán elnök – aki maga is hasonló botrány miatt bukott 2019-ben – bejelentette: frakciója aláírásgyűjtést indít a teljes kormány leváltására. Szerinte a helyzet már Ukrajna létezését veszélyezteti, ezért a kormányba vetett bizalmat „helyre kell állítani”.

Zelenszkij nem enged a nyomásnak, de kész átalakításokra

A Politicónak nyilatkozó források szerint Zelenszkij kijelentette közeli embereinek, hogy nem fogja kirúgni Jermakot. Ugyanakkor kész személyi változtatásokat végrehajtani a kormányban, sőt akár ellenzéki politikusokat is bevonna, hogy lehűtse a kedélyeket.

A döntés azonban továbbra is bizonytalan. Több kormánypárti képviselő úgy látja:

nagy az esély, hogy Jermak végül mégis megy – de majd elhisszük, ha látjuk.

A botrány egyre nő: az ukrán politika forrpontjához érkezett

A korrupcióellenes hivatal naponta hoz nyilvánosságra újabb részleteket a hangfelvételekről, amelyekben az Enerhoatom gyanúsítottjai korrupciós machinációkról beszélnek – és sokak szemében ezek Jermakhoz vezetnek. 

Most minden szem Zelenszkijre szegeződik: végrehajtja-e a tisztogatást, vagy ragaszkodik legfontosabb emberéhez egy történelmi botrány közepén?

A döntése akár Ukrajna nyugati támogatásának további sorsát is befolyásolhatja.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Kijevben Rusztem Umerov ukrán védelmi miniszterrel, Andrij Szibiha külügyminiszterrel és Andrij Jermakkal, az elnöki hivatal vezetőjével (Fotó: Ukrán elnöki sajtószolgálat/AFP)


 

