A Székelykő után a Margitszigetet hódítanák meg a magyar hölgyek

A magyar női vízilabda-válogatott a múlt héten a Székelyföldön edzőtáborozott, avagy helyesebb úgy fogalmazni, ott töltődött fel lelkileg, a kinn töltött napok tökéletesen szolgálták a csapatépítést, a csapategység erősítését.

Bíró Attila a közmédiának nyilatkozva elmondta, már 2019 óta tervezte, hogy ellátogatnak Erdélybe a válogatottal, azonban ez eddig – elsősorban a koronavírus-járvány miatt – nem valósulhatott meg.

– A világbajnoki felkészülésünk úgynevezett rávezető hete fantasztikus emberek között, fantasztikus helyen fantasztikusan zajlott le. Aki járt már Székelyföldön, annak nem kell ecsetelnem a helyiek hazaszeretetét, kedvességét, tisztaságát, nem mindennapi szeretetben volt részünk. Olyan élmények ezek, amelyek – bármelyik játékosom nevében mondhatom – hatással lesznek ránk a jövőben is – fogalmazott a kapitány, majd hozzátette:

– Köztudott, hogy a csíki gyerekek kis túlzással hokiütővel jönnek a világra, a jégkorong ott a kiemelt sportág, a vízilabdának nincs tradíciója. Viszont a mi látogatásunk olyan népszerű volt, hogy eldöntötték, elindítják az első vízilabdás csoportjukat.

Az iskolai programban az úszásoktatás mellett kezdnek el a vízilabdával is foglalkozni, mi ebben minden segítséget megadunk nekik. A Magyar Vízilabda-szövetség felajánlotta segítségét, labdákkal, felszerelésekkel és humán erőforrással is azon lesz, hogy Erdélyben is meghonosodjon a vízilabda.

Hazatérve, mostantól már a klasszikus pólós munkán lesz a hangsúly. A csapat három és fél héten keresztül a margitszigeti Széchy Uszodában készül napi két vizes edzéssel, a tréningek között pedig szárazföldi és mentális gyakorlatok is szerepelnek majd a programban.

A szakember elmondta, június 6-tól Veszprémben az ausztrálokkal gyakorol közösen pár napot a csapat, ezt követően pedig Szegeden az olimpiai és világbajnok amerikaiakkal edz. Hivatalos meccseket már nem játszik a gárda, így ezeken a tréningeken kell kiharcolniuk a játékosoknak a helyüket a keretben.

Fotó: MVLSZ

Arra a kérdésre, hogy milyen állapotban vannak a játékosok, a kapitány elmondta, egyelőre felesleges és nem is nagyon lehet ezt megítélni, hiszen a bajnokság zárultával pihenésből érkeztek. Hozzátette büszkén, a Székelykőre másfél óra alatt ért fel a csapat – ez egy átlagos turistának két órába telik.

A hazai világbajnokság egyben a 2024-es párizsi olimpiával végződő ciklus fontos állomása. A kapitány arra számít, hogy a Tokióban bronzérmes csapat tagjai ezúttal is az együttes vezérei lesznek, de szeretne beépíteni egy-két fiatalt, akik olyan lendületet, frissességet adhatnak a csapatnak, aminek köszönhetően ott lehet majd a végjátékban a világbajnokságon.

A hazai rendezésű vizes vb-n a vízilabdatorna június 20-án kezdődik, a magyar női válogatott az olaszokkal, a kanadaiakkal és a kolumbiaiakkal találkozik a csoportküzdelmek során.

A női válogatott kerete Kapusok: Gangl Edina (Glyfada, görög), Magyari Alda (UVSE), Kiss Alexandra (Eger), Neszmély Boglárka (FTC).

Mezőnyjátékosok: Dömsödi Dalma (FTC), Faragó Kamilla (UVSE), Farkas Tamara (BVSC), Garda Krisztina (Dunaújváros), Gurisatti Gréta (Dunaújváros), Horváth Brigitta (Dunaújváros), Keszthelyi-Nagy Rita (UVSE), Mahieu Geraldine (Dunaújváros), Máté Zsuzsanna (FTC), Leimeter Dóra (BVSC), Parkes Rebecca (Ethnikos, görög), Peresztegi-Nagy Kinga (UVSE), Pőcze Panna (FTC), Rybanska Natasa (UVSE), Szegedi Panni (UVSE), Szilágyi Dorottya (Dunaújváros), Vályi Vanda (FTC).

Borítókép: Csapatkép ikonikus helyszínen, a Székelykőn (Fotó: MVLSZ)