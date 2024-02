Büntettük a hollandokat: zsebben a kvóta plusz vb-elődöntő!

Már a meccs előtt megnyertünk egy csatát, a spanyolok a papírformának megfelelően legyőzték Kanadát. Már öt góllal is vezettek, végül 12-9-re nyertek. Ezzel eldőlt, hogy a magyar válogatott a Hollandia elleni sikerrel nem csupán a négy közé juthatott be, hanem az olimpiai részvételt is kiharcolhatta.

Rybanská Natasa szokás szerint keményen szorongatta az ellenfél centereit, s a büntetőjét is bedobta. Fotó: MTI/Kovács Tamás

Vályi Vanda, ahogy általában szokta, magabiztosan hozta el a labdát az első ráúszásnál, majd rögtön az első támadásból, még csak nem is emberelőnyben Garda Krisztina megszerezte a vezetést. Több okból is hasznos felidézni a meccs tökéletes kezdetét. Az első negyedben ezután ugyanis – pedig fór is akadt közte – a további hét támadásból egyszer sem találtak be a magyar lányok. Kész szerencse, hogy a hollandok is csupán egyszer.

Nem vállalták az úszóversenyt a hollandok

Olyat ritkán látni, ahogy a második nyolc perc kezdődött. A hollandok még csak a látszatra sem adtak, feladták a ráúszást, tudván, hogy Vályi ellen, aki az egész női mezőny legjobb sprintere, úgysincs esélyük. Ennél persze sokkal fontosabb, hogy Gurisatti férfias távolságból vágott bombagólt a pipába, majd Szilágyi lőtt okos gólt a szélről. Elhúztunk kettővel (3-1). Egy-egy gól itt és ott, tőlünk Keszthelyi talált be, így félidőben 4-2-re vezettünk.

Rossz tempóban szálltunk ki a hullámvasútból

A második félidő sokáig megint a gólínség jegyében telt, aztán a hollandok gyorsan egyenlítettek. Szilágyi góljával szerencsére 5-4-es előnyről kezdhettük az utolsó felvonást. Keszthelyi góljával 6-4 ide, majd a folytatás hullámvasút, de örömteli volt a szédülés, mert hol egy, hol két góllal vezetünk. Egészen a legvégéig, a hollandok nyolc, azaz 8 másodperccel a végső dudaszó után egyenlítettek 8-8-ra. Büntetők.

Hátrányt jelentett, hogy nálunk három biztos lövő, Gurisatti, Szilágyi és Leimeter is kipontozódott, tehát másoknak kellett vállalniuk az ötméterest. Merték és tették!

Nálunk sorrendben, Keszthelyi, Garda, Parkes, Rybanská is betalált, sajnos a hollandok is négyből négyet hoztak. Utolsóként Máté Zsuzsa is bevágta, Magyari Alda viszont kivédte Rogge lövését, 5-4-re megnyertük a büntetőket, 13-12-re a meccset a világ- és Európa-bajnok hollandok ellen.

Kinn vagyunk az olimpián! Ráadásként vb-elődöntőt játszhatunk.

Vízilabda-vb, nők, negyeddöntő:

Magyarország–Hollandia 13-12 (1-1, 3-1, 1-2, 3-4, 5-4) – ötméteresekkel

Magyar gólszerzők: Keszthelyi 3, Gurisatti, Szilágyi 2-2, Garda 1

A további három mérkőzésen:

Egyesült Államok–Ausztrália 10-9

Spanyolország–Kanada 12-9

Olaszország–Görögország 18.30

Borítókép: Keszthelyi Rita pályafutása sokadik nagy sikerét könyvelheti el (Fotó: MTI/Kovács Tamás)