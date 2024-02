Amerikai segítséggel ugrunk neki a hollandoknak az olimpiai kvótáért

Mindent azért az amerikaiaknak sem mutattunk meg

Maguk a magyar válogatott játékosai felemásan élték meg az Ausztrália elleni 13-9-es győzelmet. Egyfelől persze nagyon boldogok voltak, másfelől viszont előre féltek attól, nehogy a háromnapos szünet kizökkentse őket. Nos, ez a probléma megoldódott, vasárnap a mieink az olimpiai bajnok amerikaiakkal kétkapuztak.

– Ők is régen játszottak már jó csapatok ellen, velünk ellentétben nekik nem volt egy olyan tornájuk, mint nekünk az Európa-bajnokság. Szeretnek velünk játszani, és mi is velük, jó dolog, hogy a három szünnapunkban be tudtunk iktatni egy ilyen edzést. Próbáltuk azokat a dolgokat gyakorolni, amiket eddig csináltunk, valamint néhány olyat, amit a csoportkörben még nem használtunk, de nem sütöttünk el mindent, arra az esetre, ha még találkoznánk – mondta az edzésről a magyar válogatott eddigi legeredményesebb játékosa, Gurisatti Gréta.

Magyarország és Hollandia ez elmúlt években többször is találkozott: