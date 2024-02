Válogatott klasszisunk a szeme világa után a formáját is visszanyerte

Az ötödik helyezésen felül azért is rossz emlék a januári, eindhoveni Európa-bajnokság a magyar női vízilabda-válogatottnak, mert Gurisatti Gréta súlyos sérülést szenvedett. Sőt úgy is fogalmazhatunk, az Olaszország elleni negyeddöntőt részben azért is vesztették el a mieink, mert Gurisatti azon a kulcsmérkőzésen már nem játszhatott.

Gurisatti Gréta mellett Keszthelyi Rita érdemel dicséretet a magyar válogatottból. Fotó: MVLSZ/Kovács Anikó

Hogy mi történt? A horvátok elleni fürdőzéskor (17-2 ide) belekaptak a magyar játékos szemébe. – Kiúsztam a partra, és azzal fogadott a doki, hogy vérzik a szemem. Kérdeztem tőle, hogy a bőr repedt-e fel, de mondta, hogy nem, úgy néz ki, belül vérzik. Rögtön bementünk az eindhoveni kórházba. Egy gondolatom volt, hogy semmilyen műtétre ne legyen szükség. Miután megvizsgált az ottani szakorvos, akkor nyugodtam végül meg, amikor kiderült, „csak” a kötőhártya repedt meg – mondta el a világbajnokság előtt a Mandinernek Gurisatti, helyesebben, férjezett nevén Kurucz-Gurisatti Gréta.

Gurisatti szemén még mindig van egy piros folt

Mivel az olaszok elleni vereséggel eldőlt, hogy Magyarország az Eb-n nem szerezhet kvótát, a szakmai stáb nem is kockáztatta meg a válogatott kulcsemberének további szereplését. Napokig feltűnő monokli árulkodott az ütésről, Gurisatti sokáig csak szemüvegben mehetett vízbe, még most is van egy kis piros folt a szemén, de szerencsére ez már nem hátráltatja a játékban.